Bruselas multa a Google con 890 millones por infringir la Ley de Mercados Digitales

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 890 millones de euros a Google por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA), la normativa con la que la Unión Europea busca limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y garantizar una competencia más justa en el mercado digital. La compañía estadounidense dispone ahora de 60 días para adaptar sus prácticas a la legislación comunitaria. En caso de no hacerlo, Bruselas podrá imponerle multas coercitivas periódicas de hasta el 5 % de su facturación mundial.

Con esta nueva sanción, Google acumula alrededor de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la Unión Europea. Además, en los últimos meses la Comisión ha obligado a la empresa a compartir determinados datos de búsqueda y a abrir el sistema operativo Android a compañías rivales del sector de la inteligencia artificial.

Nuevo foco de tensión con Estados Unidos

La decisión de Bruselas amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto con la Administración de Donald Trump, que durante su segundo mandato ha reforzado su respaldo a las grandes tecnológicas estadounidenses. Los principales ejecutivos de estas compañías han estrechado lazos con la Casa Blanca, por lo que la nueva multa podría aumentar la tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Teresa Ribera, aseguró que Google "no ha cumplido de forma efectiva con la Ley de Mercados Digitales" y defendió que las medidas adoptadas son "firmes, aunque equilibradas". Por su parte, la vicepresidenta encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, advirtió de que la Comisión seguirá utilizando "todas las herramientas" a su alcance para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger la competencia y la innovación en el mercado digital.

Dos infracciones

La investigación comunitaria concluye que Google ha vulnerado la DMA en dos ámbitos principales:

En primer lugar, Bruselas considera que la compañía limita la capacidad de los desarrolladores que distribuyen aplicaciones a través de Google Play para informar a los usuarios sobre ofertas alternativas, generalmente más económicas, y redirigirlos a otros canales de compra, como páginas web o tiendas de aplicaciones de terceros. Además, la Comisión sostiene que Google aplica comisiones excesivas y durante un periodo superior al permitido sobre las compras realizadas fuera de su plataforma.

La segunda infracción hace referencia al funcionamiento del buscador de Google. Según la Comisión Europea, la empresa favorece de forma sistemática sus propios servicios, como Google Shopping, Google Hotels, los resultados deportivos o los servicios de transporte, frente a los de sus competidores.

Bruselas sostiene que estos productos aparecen situados en posiciones privilegiadas dentro de los resultados de búsqueda, con formatos más visibles y atractivos, mientras que los servicios rivales reciben una menor exposición.

Google propone cambios

Durante la investigación, Google ha mantenido conversaciones con la Comisión Europea y ya ha comenzado a probar modificaciones en la forma en que muestra algunos de sus servicios, como compras, hoteles o vuelos, dentro del buscador.

La Comisión considera que estos cambios representan un avance hacia el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, aunque continuará supervisando su aplicación y evaluando otras propuestas planteadas por la compañía, incluidas las relacionadas con sus nuevas funciones de inteligencia artificial, como AI Overviews y AI Mode.

Asimismo, Bruselas seguirá analizando las modificaciones introducidas por Google en Google Play para facilitar la redirección de usuarios hacia ofertas externas y comprobar si cumplen plenamente con las exigencias de la normativa europea.

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