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La familia de una joven española en coma en Australia pide ayuda desesperada: "Los gastos podrían superar los 80.000 dólares"

La familia de Valeria Arango, una joven de 22 años de Bilbao ingresada en una UCI de Australia tras sufrir un accidente, pide desesperadamente ayuda para cubrir los gastos médicos y las necesidades derivadas de la situación.

Valeria Arango Trujillo, joven española que está en coma en Australia.

Valeria Arango Trujillo, joven española que está en coma en Australia. GoFoundMe: Familia Arango

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Anna Martín
Publicado:

La familia de Valeria Arango Trujillo, una joven biotecnóloga bilbaína de 22 años que permanece en coma inducido en un hospital de Australia tras sufrir un grave accidente de tráfico, ha lanzado una petición desesperada de ayuda para hacer frente a los elevados costes de su hospitalización. Según explican, los gastos médicos podrían alcanzar los 80.000 dólares australianos y siguen aumentando, ya que cada día de ingreso supone un coste aproximado de 3.500 dólares.

A través de una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, sus familiares solicitan donaciones para poder afrontar la factura sanitaria mientras la joven continúa ingresada en estado crítico en el Royal Perth Hospital.

Día de ingreso: aproximadamente 3.500 dólares

"Además del dolor que enfrentamos, debemos asumir un enorme desafío económico. Debido a su situación, los gastos hospitalarios podrían alcanzar aproximadamente 80.000 dólares australianos", explica la familia en el comunicado.

Valeria sufrió el accidente el pasado 14 de julio en Perth, donde se encontraba trabajando después de haber obtenido un visado laboral el pasado mes de mayo. El siniestro le provocó una lesión axonal difusa, un grave traumatismo cerebral con lesiones en el tronco encefálico y el cerebro, por lo que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en coma inducido.

Sus padres viajaron de urgencia desde España hasta Australia para acompañarla durante su hospitalización. "Como familia estamos viviendo días de mucha incertidumbre, aferrados a la esperanza y a la fe", explican en la campaña.

Solicitan que el Gobierno australiano asuma costes sanitarios

Según publicó 'El Correo', la joven trabajaba en una empresa láctea australiana, pero no disponía de seguro médico. Por ello, además de la campaña de donaciones, la familia también ha solicitado al Gobierno australiano que asuma los costes sanitarios debido a la gravedad del caso, aunque por el momento no existe ninguna garantía de que esa ayuda vaya a concederse.

"Por eso hemos creado esta campaña. Cada donación, sin importar su importe, nos ayudará a cubrir los gastos médicos y las necesidades derivadas de esta situación. Si en este momento no puedes colaborar económicamente, agradeceríamos muchísimo que compartieras esta campaña y que nos acompañaras con tus oraciones por la vida y la recuperación de Valeria. Gracias de todo corazón por cada aporte, por cada oración y por acompañarnos en este momento tan difícil. Su apoyo significa mucho para nuestra familia", concluyen los familiares de la joven.

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