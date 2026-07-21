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Terremoto Venezuela

Ascienden a cerca de 5.300 los muertos y más de 16.700 los heridos tras el doble terremoto en Venezuela

Jorge Rodríguez ha compartido un último balance de los muertos, heridos y otros daños en Venezuela tras el doble seísmo que devastó el norte del país el pasado mes de junio.

Edificio afectado en el norte de Venezuela tras el doble seísmo del 24 de junio de 2026.

Edificio afectado en el norte de Venezuela tras el doble seísmo del 24 de junio de 2026. EFE

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Alejandro Lorente
Publicado:

El balance de víctimas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter registrados el 24 de junio en Venezuela se ha elevado a cerca de 5.300 muertos y más de 16.700 heridos, según ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha señalado en un comunicado en sus redes sociales que hasta la fecha se han registrado 5.278 fallecidos y 16.740 heridos, a lo que se unen 6.462 personas rescatadas en las zonas afectadas por los seísmos, cuyo epicentro fue en el estado de La Guaira y alcanzaron también a la capital, Caracas.

Además, ha explicado que las autoridades han asistido a más de 128.300 familias y que aproximadamente 23.600 personas se encuentran en 107 campamentos temporales levantados para dar cobijo a los afectados, mientras que más de 17.900 no tienen vivienda.

En cuanto a los daños, Rodríguez ha indicado que hay 856 edificios dañados, incluidos 190 que se derrumbaron, mientras que ha destacado que en las tareas de respuesta participan aproximadamente 2.300 rescatistas internacionales que se suman a los cerca de 31.000 efectivos desplegados por las autoridades y los 31.745 "voluntarios".

Asimismo, señala que se han distribuido cerca de once toneladas de alimentos y cerca de 38 millones de litros de agua a los afectados por los terremotos, que se han visto seguidos por más de 1.400 réplicas de diversa intensidad, lo que ha entorpecido unas labores de búsqueda y rescate que se extienden ya desde hace cerca de un mes.

Uruguay envía ayuda humanitaria

En paralelo, el pasado sábado partió desde Uruguay un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela para atender a la población afectada.

Según informó la Presidencia uruguaya en un comunicado, el cargamento incluía principalmente insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene. La operación fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades prioritarias definidas por el Gobierno venezolano durante la fase de respuesta a la emergencia.

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, indica que el doble sismo ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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