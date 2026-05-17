Venezuela deporta a Estados Unidos al empresario Alex Saab por presuntos delitos financieros

El Gobierno de Venezuela deportó este sábado a Estados Unidos al empresario colombiano y exministro Alex Saab, señalado como supuesto testaferro de la familia del expresidente Nicolás Maduro, para que responda ante la Justicia estadounidense por presuntos delitos financieros.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) informó en un comunicado publicado en Instagram de que la medida fue adoptada al considerar que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América".

El organismo añadió que la deportación se ejecutó "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

Saab, de 54 años, aliado cercano y amigo personal de Maduro, ya había sido entregado anteriormente a la Justicia estadounidense y regresó a Venezuela en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el Gobierno del demócrata Joe Biden.

Su nueva deportación se produce después de meses de negociaciones entre Washington y Caracas, según informó en marzo el diario 'The New York Times'.

De acuerdo con esa información, la Administración de Donald Trump había negociado la extradición del empresario colombiano, considerado durante años una pieza clave del entorno económico del chavismo. Fiscales estadounidenses presentaron en enero una acusación por corrupción contra Saab en Miami, Florida, poco después de la ofensiva estadounidense contra Venezuela que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Según el citado diario, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a comienzos de febrero a petición de Washington. La mandataria también lo destituyó del cargo de ministro de Industria y Producción Nacional, puesto para el que había sido designado en octubre de 2024. Rodríguez fusionó esa cartera con la de Comercio Nacional y encomendó la nueva instancia al ministro Luis Antonio Villegas.

El empresario colombiano había sido catalogado en 2020 como diplomático por el Gobierno de Maduro. Tras su regreso a Venezuela, fue recibido como un héroe y nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, organismo desde el que, según dijo entonces Maduro, debía atraer inversiones al país petrolero.

La oposición venezolana celebró la deportación. El exdiputado Juan Pablo Guanipa afirmó en X que se trata de "una gran noticia para los venezolanos" y sostuvo que Saab debe enfrentar a la Justicia. Lo acusó de haberse enriquecido “a costa del hambre de los venezolanos” y de ayudar a altos cargos del chavismo a evadir sanciones y saquear el país.

Saab lleva años bajo investigación en Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de corrupción, lavado de dinero y contratos gubernamentales irregulares. Las autoridades estadounidenses lo consideran un operador financiero clave del entorno de Maduro.

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