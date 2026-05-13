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Trump fantasea en redes sociales con hacer de Venezuela el "estado 51" de Estados Unidos"

Donald Trump publica en redes un mapa pintando sobre Venezuela la bandera de Estados Unidos

Publicación de Trump en redes

Trump fantasea en redes sociales con hacer de Venezuela el "estado 51" de Estados Unidos" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

Venezuela es para Donald Trump el "51º estado" de Estados Unidos. Así lo ha querido evidenciar en redes sociales donde en un mensaje sin texto muestra un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

No es la primera vez que Trump alardea de sus ganas de anexionar Venezuela a Estados Unidos. En marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol Trump invitó a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51" de Venezuela. Trump no esconde su interés en el petróleo venezolano y valora especialmente lo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano.

Anexionar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que manifestó cuando ejecutó una operación militar en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, a la vez que dejó más de un centenar de muertos en el país. Entonces se comprometió a que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Tampoco sería el mismo caso que Puerto Rico que oficialmente es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.

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