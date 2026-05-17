Irán advierte a EEUU con una respuesta "devastadora" ante una nueva agresión militar

Irán elevó este domingo el tono contra Estados Unidos y advirtió de que cualquier nueva agresión militar en su contra recibirá una respuesta "más contundente y severa", en un contexto marcado por nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y por el bloqueo de las negociaciones de paz entre ambos países.

"La repetición de cualquier insensatez para compensar la humillación sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos", afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según informó la televisión estatal iraní.

El general añadió que el "desesperado presidente de Estados Unidos" debe saber que, si sus amenazas se materializan y se produce una nueva agresión contra Irán, "los activos y el debilitado ejército de ese país se enfrentarán a escenarios nuevos, ofensivos, sorpresivos y devastadores".

Teherán acusa a Trump de políticas "aventureras"

Shekarchi sostuvo además que Washington podría quedar atrapado en "un pantano creado por ellos mismos" como consecuencia de las "políticas aventureras" de Trump.

Las declaraciones llegan después de que el mandatario estadounidense afirmara el sábado que Irán "la va a pasar muy mal" si no alcanza un acuerdo con Washington.

Horas después, Trump difundió en su cuenta de Truth Social un vídeo en el que se simulaba el derribo de un misil iraní por parte de un buque estadounidense. "Ok, lo tenemos en la mira. Fuego. Boom", comentó junto a la publicación.

El intercambio de amenazas se produce mientras las negociaciones entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, permanecen estancadas. Estados Unidos rechazó la última propuesta iraní, que Trump calificó como un "pedazo de basura".

Pese a ello, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el viernes, al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi, que ambos países aún intercambian mensajes, aunque "lentamente".

Irán exige indemnizaciones y el levantamiento de sanciones

En su última propuesta, Irán exigió a Estados Unidos el pago de una indemnización por los daños causados durante la guerra, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de activos bloqueados por Washington y el levantamiento de las sanciones. Teherán planteó dejar la discusión sobre su programa nuclear para una fase posterior.

Por ahora, continúa vigente el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril, aunque Trump aseguró hace una semana que la tregua era "increíblemente frágil".

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