Maduro llama a la unidad, diálogo y reconciliación en Venezuela: "No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor"

Este domingo, el presidente despuesto Nicolás Maduro y su mujer, la diputada Cilia Flores, hicieron un llamamiento a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela: "Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira, gana la verdad. No gana el odio, gana el amor", expresaron en su mensaje publicado en X y Telegram.

Mensaje esperanzador y de unidad

En su mensaje, Maduro pidió a Jesucristo que bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo y que los llene de fe, amor y esperanza. Asimismo, el pasado 28 de marzo, el expresidente y Flores llamaron a la paz y a la unión nacional. También aseguraron estar "firmes" y "serenos" dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York. Fue en su primer mensaje tras su captura en Caracas en enero.

En marzo, un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el que fueron detenidos. Maduro se enfrenta a cuatro cargos, donde se incluye la conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Mientras, su mujer, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

La audiencia del juicio se celebró el mismo día en que una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llegó a Washington con el objetivo de fortalecer los lazos con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reactivar la presencia diplomática de Venezuela en la capital.

La misión, encabezada por Félix Plasencia, encargado de negocios de Venezuela, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

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