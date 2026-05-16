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Muere Lazare, considerado el perro más viejo del mundo, a los 30 años

Su dueña ha compartido por redes un comunicado emotivo en el que relata los últimos días de vida del perro.

Lazare, el perro m&aacute;s longevo del mundo

Lazare, el perro más longevo del mundoInstagram: @lazare_le_trentenaire

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Lucía Hernández
Publicado:

El spaniel francés, conocido como Lazare, ha fallecido a los 30 años y cinco meses de edad, considerado uno de los perrosmás viejos del mundo. La noticia ha sido comunicada este viernes, 15 de mayo, por su dueña a través de la cuenta oficial de Instagram del perro. Ha compartido un mensaje emotivo de despedida donde habla sobre los últimos días de vida del animal.

La edad de Lazare lo había convertido en un caso extraño en el mundo animal, ya que destacaba incluso hasta en los perros más longevos registrados. El spaniel francés nació el 4 de diciembre de 1995, verificado en su documentación oficial y registros veterinarios. Durante los últimos meses, ya había perdido la visión y el olfato, además de precisar de cuidados específicos y diarios. A pesar de ello, su familia asegura que mantenía un carácter cariñoso y una energía activa.

Comunicado emotivo

En el mensaje empieza con una especial mención a su anterior dueño: "Mi pequeño Lazare. Decidiste emprender el vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueño, quien te amó tanto y te cuidó todos estos años". Y continúa diciendo: "Nuestros caminos se cruzaron el 16 de abril, y llegaste a casa el 18 de abril. En tan solo un mes, transformaste nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón, te mimamos, te consentimos, te abrazamos…Intentamos darte el final de vida que todo animal merece: un hogar lleno de amor, ternura y nuestra presencia. Volver a casa sin ti fue desgarrador para toda nuestra familia".

"Dejas un vacío enorme. Eras el bebé de nuestro pequeño abuelo, con tus dulces ojos, tu necesidad de mimos, tu curiosidad, tu cariñosa personalidad, y aún tan vivaz a pesar de tu avanzada edad", añadían. "Estoy tan agradecida de haberte conocido, de haberte acogido y de haber estado contigo hasta el final. Y jamás me arrepentiré de haberte abierto nuestras puertas y nuestros corazones. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría mil veces, mi pequeño tesoro".

Y concluía con un mensaje muy especial: "Te queremos muchísimo. Dale un beso a tu dueño allá arriba de nuestra parte. Y algún día, nuestros caminos se volverán a cruzar. Te quiero, mi pequeño Lazare".

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