Muere un pescador tras ser atacado por un tiburón blanco de cuatro metros

Un hombre de 38 años ha fallecido este fin de semana, tras sufrir un ataque de un tiburón mientras practicaba pesca submarina cerca de la isla Rottnest, uno de los destinos turísticos más conocidos de Australia Occidental, situado frente a la ciudad de Perth.

El incidente tuvo lugar este sábado, en la zona de Horseshoe Reef, un área frecuentada por aficionados a las actividades acuáticas y el buceo. Según han informado este domingo las autoridades locales, la víctima se encontraba en el agua junto a varios amigos, cuando fue atacada por un tiburón blanco de aproximadamente cuatro metros de longitud. El animal le causó graves heridas en ambas piernas, cuando estaba a 20 metros de la embarcación desde la que realizaban la jornada de pesca submarina.

Media hora intentando reanimarlo

Sus acompañantes reaccionaron rápidamente, y consiguieron sacar al herido del agua para trasladarlo hasta un muelle cercano. Hasta allí se desplazaron varios equipos de emergencia, que le realizaron varias maniobras de reanimación durante 30 minutos, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras lo ocurrido, las autoridades marítimas han desplegado varias patrullas de vigilancia en la zona, y han recomendado a los residentes y turistas que eviten temporalmente el área del ataque, aunque las playas permanezcan abiertas.

Otro tiburón de cinco metros

Horas después del incidente, varios socorristas informaron además del avistamiento de otro tiburón blanco de gran tamaño cerca de la costa, lo que ha incrementado la preocupación entre los visitantes y habitantes de la región.

La muerte del submarinista se suma a otros ataques de tiburón registrados recientemente, como es el caso del médico alicantino de 30 años que hace justo un mes sufría otro ataque de tiburón en las islas Maldivas, donde se encontraba disfrutando de su viaje de luna de miel. Según fuentes cercanas a la pareja, "de un bocado el tiburón se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo", provocándole la amputación de la pierna.

El ataque tuvo lugar el pasado 11 de abril en la isla de Kooddoo, conocida por sus bancos de tiburones, según 'Scubaverse', medio especializado en buceo.

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