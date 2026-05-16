Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

África

80 muertos en el Congo por un nuevo brote de ébola

El virus se ha extendido a Uganda donde ya se ha registrado un fallecimiento y preocupa el riesgo de expansión de la enfermedad por la inestabilidad en la region.

80 muertos en el Congo por un nuevo brote de ébola

80 muertos en el Congo por un nuevo brote de ébola | Reuters

Publicidad

Joel Picó Lapeña
Publicado:

Las autoridades sanitarias africanas han confirmado un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, una de las zonas con más episodios de violecia del país. El saldo hasta el momento es de 245 casos y 80 muertes sospechosas, de las que cuatro ya han sido confirmadas mediante pruebas de laboratorio.

Ébola en escenarios de conflictos

La situación es especialmente preocupante por el contexto de violencia e inestabilidad que vive esta región que hace frontera con Uganda y Sudán del Sur, donde hay miles de desplazados huyendo de los enfrentamientos armados.La RCD y la Organización Mundial de la Salud mantienen activados los protocolos de emergencia y han intensificado la coordinación con los países vecinos para evitar la expansión del virus a estos países.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África confirmaron el brote tras detectar el virus en trece de las veinte muestras analizadas por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de Kinshasa. Las autoridades sanitarias han identificado focos principales en las zonas de Mongwalu, Rwampara y Bunia, donde trabajaba el presunto paciente cero de este nuevo brote: un enfermero fallecido a finales de abril tras presentar sintomas como fiebre, hemorragias y vómitos intensos.

Es una cepa desconocida

La cepa detectada corresponde al virus Bundibugyo, que es menos frecuente que la variante Zaire y frente a la que existen menos tratamientos y vacunas. Esto complica la respuesta sanitaria y eleva el temor a que se propague la enfermedad en una zona con infraestructuras médicas bastante limitadas. Ante la gravedad de la situación, organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras ya preparan una respuesta de emergencia a gran escala. La ONG ha anunciado el despliegue de equipos médicos, centros de aislamiento y material sanitario para contener el brote y reforzar la vigilancia epidemiológica en las áreas afectadas. También trabajan en campañas de información para evitar contagios y reducir la desconfianza hacia el personal sanitario, que es un problema recurrente en anteriores epidemias de ébola en la región.

Difícil de frenar el brote

La República Democrática del Congo ha sufrido numerosos brotes de ébola desde que el virus fue detectado por primera vez en el país en 1976, y las autoridades sanitarias temen que la violencia en la región complique especialmente el control de esta nueva emergencia que ha dejado provisionalmente 80 muertos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego

Beirut, Líbano, tras los ataques de Israel.

Publicidad

Mundo

Lazare, el perro más longevo del mundo

Muere Lazare, considerado el perro más viejo del mundo, a los 30 años

80 muertos en el Congo por un nuevo brote de ébola

80 muertos en el Congo por un nuevo brote de ébola

Imagen de archivo de un carabinieri.

Un hombre atropella a una decena de personas y apuñala a una mujer en Módena, Italia

Funeral de Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de Hamás
ORIENTE PRÓXIMO

Muere en un ataque israelí el líder del ala militar de Hamás, Izz al Din Haddad

Donald Trump y Xi Jinping
TAIWÁN

Trump niega que busque una guerra con China por Taiwán y asegura que no apoya su independencia

Ataque en Líbano
Oriente Medio

Israel y Líbano pactan extender 45 días el alto el fuego, aunque los libaneses siguen sin ver una tregua

Seguimos el testimonio de un vecino libanés que continua viviendo a la intemperie pese a los avances de alto el fuego entre representantes de Israel y Líbano.

Cuba afronta su momento más crítico bajo la presión de Estados Unidos
Cuba

Cuba afronta su momento más crítico bajo la presión de Estados Unidos

La isla se enfrenta a la escasez de combustible, falta de productos básicos y apagones eléctricos de más de 20 horas en gran parte del territorio. Mientras, Washington mantiene su estrategia de aislamiento económico al régimen cubano.

Beirut, Líbano, tras los ataques de Israel.

EEUU asegura que Israel y Líbano han pactado prolongar 45 días el alto el fuego

Roedores

Crece la preocupación en Taiwán por la presencia de ratas en centros comerciales

Una cama de hospital, el crucero MV Hondius y una barra de bar

Un hombre rompe la cuarentena por hantavirus y es sorprendido en un bar de Italia tras viajar en el avión con una de las fallecidas

Publicidad