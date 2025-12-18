Varios muertos tras estrellarse un avión privado del expiloto de NASCAR Greg Biffle en un aeropuerto de EEUU

Un avión se ha estrellado este jueves en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el condado de Iredell, Carolina del Norte, en EE.UU., dejando así varios muertos, según ha asegurado la oficina del alguacil.

La aeronave, un Cessna C550, se ha estrellado alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT) por motivos que aún están siendo investigados.

Hasta este momento, las autoridades no han determinado exactamente cuántas personas viajaban a bordo ni si ha habido supervivientes. Una imagen difundida desde el aeropuerto muestra al avión envuelto en una gran bola de fuego tras el impacto. El alguacil Darren Campbell ha afirmado en rueda de prensa que hay varias víctimas mortales, pero no ha especificado su número, según recoge EFE.

Según Reuters, el avión es propiedad de Greg Biffle, expiloto de NASCAR, conocido por haber llevado a cabo cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

Aún no se ha confirmado si Biffle se encontraba a bordo en el momento en el que ha sucedido el accidente. Las imágenes difundidas desde el aeropuerto muestran el avión envuelto en una gran masa de fuego después del impacto. Equipos de emergencia se han desplazado rápidamente al lugar en el que han sucedido los hechos, mientras la zona continúa acordonada y las autoridades prosiguen con las investigaciones.

Biffle, que cumple 56 años la siguiente semana, ha ganado 19 carreras de la Cup Series a lo largo de 20 años. Su última carrera en el circuito fue la Geico 500 de 2022 en Talladega. Fue nombrado uno de los 75 Mejores Pilotos de NASCAR en 2023.

Accidente aéreo en Toledo

Un piloto de 41 años murió el pasado miércoles tras estrellarse la avioneta que manejaba en el término municipal de Mazarambroz, en la provincia de Toledo. El accidente se produjo cerca de la Dehesa El Castañar, según han confirmaron fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La avioneta partió del aeródromo de Casarrubios con destino a un municipio de Cádiz, según la información facilitada por el 112.

La Guardia Civil logró hallar la avioneta destrozada en torno a las 14.00 horas. A partir de ese momento, prosiguieron con las labores para encontrar al ocupante. Finalmente, el cuerpo sin vida del piloto fue localizado sobre las 17.30 horas, tras una búsqueda en la zona del punto de impacto.