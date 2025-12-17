Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rob Reiner

Salen a la luz las imágenes de la detención de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres

El principal sospechoso del asesinato de Rob y Michelle Reiner fue detenido en la calle, cerca de una estación de metro.

Tributo a Rob Reiner en su estrella de la fama en Hollywood

Tributo a Rob Reiner en su estrella de la fama en HollywoodEuropa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Se han filtrado las imágenes de la detención de Nick Reiner, hijo de Rob y Michelle Reiner y principal sospechoso del asesinato de ambos. Dichas imágenes fueron publicadas en un inicio por el Departamento de Policía de Los Ángeles, que posteriormente borró de sus redes y que el New York Post ha sido capaz de conservar.

En el vídeo, se observa al sospechoso cerca del campus de la Universidad del Sur de California (USC) en el centro de Los Ángeles, muy cerca de una estación de metro. Nick Reiner se encuentra parado en una esquina cuando un grupo de coches de policía aparecen de la nada rodeándole, ante lo que el presunto asesino se rinde y levanta las manos.

Es entonces cuando los agentes ordenan a Reiner que se eche al suelo, donde es esposado, después le empujan contra un coche patrulla, antes de introducirle dentro. Reiner es el principal sospechoso del asesinato a cuchilladas de sus padres desde que su hermana, Romy Reiner, encontrara los cadáveres y apuntara a su hermano como posible autor.

Podría enfrentarse a la pena de muerte

Nick, que ha pasado por periodos de adicción a las drogas, está acusado del homicidio de sus padres y se enfrenta a cargos de homicidio agravado, que podrán acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, según informó Nathan Hochman, fiscal del distrito de Los Ángeles.

Según afirman las autoridades, Reiner se encuentra bajo estricta vigilancia en la cárcel, como medida ante el riesgo del que atente contra su propia vida mientras está detenido sin derecho a fianza, después de que se le haya denegado la fianza de cuatro millones de dólares que solicitó en un primer momento.

