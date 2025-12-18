Bombazo en Hollywood: el hijo de John Travolta resulta ser hijo biológico de la nieta de Elvis Presley

Sorpresa en Hollywood: ha salido a la luz que Benjamin, hijo menor de John Travolta y Kelly Preston, sería en realidad descendiente biológico de la familia Presley. Según documentos judiciales recogidos por People, Riley Keough, hija de Danny Keough y Lisa Marie Presley (hija del famoso Elvis Presley), donó óvulos para que la pareja pudiera concebir a su último hijo.

Esta información figura en una demanda, presentada el 16 de diciembre, por Brigitte Kruse y Kelvin Fialko, ex socios comerciales de Priscilla Presley (mujer del Elvis Presley), contra su hijo Navore García (a la vez medio hermano de Lisa), por incumplimiento de contrato. Sin embargo, llama aún más la atención el contenido de la demanda que se asegura que Riley donó sus óvulos a la famosa pareja.

En esta denuncia se detalla que tras el fallecimiento de Lisa en enero de 2023 "toda la familia Presley clamó por el control del patrimonio y por pagos, utilizando a los demandantes Kruse y Fialko como negociadores y mediadores".

"Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie y padre de Harper y Finley Lockwood, se acercó a la demandante Kruse y le dijo que la esposa de John Travolta, Kelly Preston, no había podido tener hijos propios, y que Travolta y Presley habían usado previamente los óvulos de Lisa Marie para quedar embarazados", recoge la demanda. Además, el documento detalla que los hijos de Lisa estaban "en la indigencia financiera" mientras que Kruse y Fialko trabajaban para intentar "gestionar el caos constante".

No obstante, esta denuncia no concluye si los óvulos de la fallecida sirvieron para gestar el hijo para Travolta y Preston.

Riley habría recibido entre 10.000 y 20.000 dólares por donar óvulos a Travolta

Según la denuncia, Lockwood, exmarido de Lisa Marie, detalló que Travolta mostró su acercamiento en 2010, tras la muerte de su primer hijo Jett. Sin embargo, "Lockwood afirmó que Travolta dijo que ya no quería usar los óvulos de Lisa Marie porque no querían 'óvulos con heroína' y orquestaron un acuerdo, en el que Riley Keough le dio sus óvulos a Travolta, para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta", añade el expediente. Al parecer, Riley habría recibido entre 10.000 y 20.000 dólares por donar sus óvulos.

No obstante, cuando Narvone García escuchó la noticia, exigió que el hijo de Riley y Travolta estuviera fuera de la prensa, "ya que Priscilla le prometió que sería el único músico de la familia y ahora sería el 'rey'". Por ello, García solicitó un "acuerdo de un millón de dólares".

La historia de John Travolta y Kelly Preston

Kelly Preston y John Travolta se conocieron en 1988 en el rodaje de la película 'The Experts'. Un primer encuentro que les llevó a casarse en 1991 y al año siguiente llegó Jett, su primer hijo. Sin embargo, el primogénito falleció en 2009 tras una convulsión a causa de una la enfermedad de Kawasaki mientras estaba de vacaciones en las Bahamas.

Ya en el año 2000 nació su segunda hija Ella Bleu y en noviembre de 2010 llegó su tercer hijo.

En 2020, John Travolta detalló en redes sociales la muerte de su esposa a causa de un cáncer de mama y expresó que su mujer mantuvo "lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos".

