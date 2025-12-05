Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Todo ha comenzado cuando un camión ha volcado vertiendo gran parte de la carga de cerveza que transportaba. Las causas aún están siendo investigadas

Alejandro Lorente
Publicado:

Un camión tráiler ha volcado en la madrugada de este viernes en la M-50 a la altura de Getafe soltando entre 15 y 20 toneladas de cerveza por la autovía.

El accidente ha sucedido a las 00:30 horas. El conductor, por causas que están siendo investigadas, se ha salido de la carretera quedando semivolcado y esparciendo toda la carga por la autovía.

Según ha reportado Emergencias, fue trasladado al hospital de Getafe por dolor en un hombro. El accidente ha causado el corte de ese tramo de la M-50, que ha durado varias horas porque tanto el camión como la carga que llevaba ocupaban toda la calzada.

Antes del corte de la vía, un vehículo ha sufrido otro accidente tras chocar contra la caja del camión. Los bomberos han tenido que sacar el vehículo, que había quedado atrapado, pero su conductor ha se encontraba ileso.

Una grúa ha transportado los vehículos dañados, aunque el despeje de las latas de cerveza de la calzada ha durado varias horas ya que la carga volcada era de aproximadamente entre 15 y 20 toneladas de cerveza almacenadas en latas que han sido recogidas antes de poder reabrir.

Accidente mortal a sólo dos kilómetros

Apenas dos horas después, sobre las 02:45 horas, se ha producido otro accidente en la misma vía y a sólo 2 kilómetros del accidente, en el kilómetro 53 del anillo exterior, ya en Fuenlabrada, en el que ha resultado fallecida una persona. Aún se investiga su relación con el accidente anterior, pues la carretera seguía aún cortada y los vehículos, con varios camiones en la zona, han tenido que ser desviados.

Los hechos se han producido cuando un camión frenó bruscamente y el vehículo que circulaba detrás impactara con él. El conductor, de 49 años, ha muerto quedando su cuerpo atrapado en el vehículo y solo ha podido confirmarse su muerte debido a politraumatismos. El cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid finalmente han rescatado el cadáver del hombre.

En cuanto al conductor de este camión, ha resultado ileso tras el accidente. El Instituto Armado es el que se encarga de las investigaciones de este caso para esclarecer la situación, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.

Otro accidente en el km 36

Finalmente, unas horas después ha sucedido un tercer impacto en el kilómetro 36 del anillo interior de la M-50, Villa de Vallecas. Un tráiler ha colisionado violentamente contra otro camión y una furgoneta del servicio de conservación de carreteras que se encontraban detenidos en la carretera por una avería del segundo.

Sociedad

