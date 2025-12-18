Detienen a otras 7 personas bajo sospecha de planear otro atentado inminente en Australia

La Policía australiana ha desplegado este jueves un gran operativo en el suroeste de Sídney y ha detenido al menos a siete personas, según informan los medios locales, mientras que las autoridades indican que la intervención estaba relacionada con "la presunta planificación de un acto violento".

La Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, ha confirmado el operativo en el barrio de Liverpool a través de un comunicado y ha afirmado que no existe un riesgo actualmente para la comunidad. "El operativo policial en la calle George, en Liverpool, al suroeste de Sídney, ha concluido. La policía de Operaciones Tácticas ha respondido a la información recibida sobre la posible planificación de un acto violento", explican las autoridades en el texto sin añadir más información.

Aunque las autoridades no han indicado si se habían producido las detenciones citadas por los medios, sí han señalado que "siete hombres colaboran con la policía en sus pesquisas". Las supuestas detenciones no han sido relacionadas por el momento con el ataque terrorista que sucedió el domingo en la playa de Bondi, al este de Sídney. El barrio de Liverpool se ubica a unos 5 kilómetros de Bonnyrigg, la zona en la cual vivían los dos presuntos atacantes, ambos al sudoeste de la ciudad. "Hasta el momento, la Policía no ha identificado ninguna conexión con la investigación policial actual sobre el atentado terrorista de Bondi", aseguran las autoridades en el comunicado. Algunos medios locales han detallado que el operativo contó con la intervención de unidades tácticas equipadas con armas y vestimenta de tipo militar.

Varias personas inmovilizadas

Según esas informaciones, un vehículo todoterreno de la Policía habría embestido a un coche blanco en el que se encontraban tres personas, tras lo cual los agentes descendieron rápidamente del vehículo y redujeron a los ocupantes en plena vía pública, obligándolos a tumbarse en la acera. Imágenes difundidas en redes sociales exponen la presencia de patrullas del escuadrón antidisturbios y a varias personas detenidas inmovilizadas en el suelo, mientras se acordonaba la zona. El despliegue ha exigido el cierre preventivo de negocios cercanos, en el que se incluye un centro médico, según los medios australianos.

Atentado del pasado domingo

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de al menos 16 personas, incluido uno de los autores del tiroteo del pasado domingo en la playa de Bondi, al este de Sídney. La Policía australiana comunicó que fue un "ataque terrorista" y el Gobierno local afirmó que fue dirigido "contra la comunidad judía".

Las autoridades policiales también indicaron que uno de los agresores fue abatido y que el segundo ha sido detenido.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.