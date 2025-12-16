Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Actriz fallecida

Muere Rachael Carpani, actriz de la serie NCIS: Los Ángeles, a los 45 años

La familia ha anunciado su muerte a través de la red social de la hermana. El funeral se celebrará el próximo 19 de diciembre.

Irene Rodríguez
El pasado 7 de diciembre la actriz australiana Rachael Carpani ha muerto a los 45 años tras luchar contra una enfermedad crónica. Su hermana Georgia ha compartido esta noticias a través de su cuenta de Instagram con palabras de sus padres:

"Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperadamente pero pacíficamente después de una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre", publicaban.

Así mismo, anunciaban que el funeral, de carácter privado, se celebrará el próximo viernes 19 de diciembre y solo asistirá allegados y amigos cercanos de la fallecida. Así mismo pidieron respeto por su intimidad, subrayando que no ofrecerán declaraciones adicionales.

La actriz, conocida por su participación en la serie NCIS: Los Ángeles, nació el 24 de agosto de 1980 en Sídney. Gracias a su papel en la serie McLeod’s Daughters interprentando a Jodi Fountain, alcanzó la popularidad a principios de los 2000, según el medio 'Univisión'.

Además, también ha participado en diversas producciones a nivel internacional dejando un amplio recorrido en el mundo audiovisual. Protagonizó la serie 'Against the Wall' y formó parte del reparto en proyectos como 'The Glades', 'The Rachels' e 'If There Be Thorns'. En cuanto al cine, en 2009 compartió cartel con Liam Hemsworth y Melissa George en la película de terror 'Triangle'.

Aunque no han compartido detalles sobre la enfermedad crónica, en 2021 fue ingresada al sufrir una complicación abdominal que terminó en una cirugía y en un diagnóstico de endometriosis y adenomatosis. En marzo de 2024, compartió videos e imágenes de "una cirugía de emergencia" asegurando que todo salió bien y lanzando el mensaje de "lo que siempre debe ser, es cómo nos levantamos y ponemos en marcha otra vez".

