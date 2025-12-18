Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Misoginia

El Gobierno británico pone en marcha cursos anti-misoginia desde los 11 años para frenar la violencia contra mujeres y niñas

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado una estrategia pionera para reducir a la mitad la violencia contra mujeres y niñas en la próxima década.

El Gobierno brit&aacute;nico pone en marcha cursos anti-misoginia

El Gobierno británico pone en marcha cursos anti-misoginia Pixabay

Publicidad

Cristina Pérez
Publicado:

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado hoy una nueva batería de medidas para combatir la violencia contra mujeres y niñas, un problema que consideran ya una emergencia social. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es reducir a la mitad este tipo de violencia en los próximos diez años y que apuesta por actuar desde la raíz: la educación de los más jóvenes.

La misoginia cada vez más normalizada entre adolescentes

Una de las propuestas más destacadas es la puesta en marcha de cursos anti-misoginia dirigidos a niños a partir de los 11 años. La idea es detectar comportamientos tóxicos en los colegios y derivar a los alumnos a programas de cambio conductual, diseñados específicamente para hacer frente a influencias misóginas que, según el Ejecutivo, están cada vez más normalizadas entre adolescentes.

El Gobierno quiere “utilizar todo el poder del Estado” para frenar la violencia contra mujeres y niñas. Las autoridades consideran que la proliferación de discursos de odio y modelos de masculinidad extrema en internet -la llamada manosfera- está influyendo directamente en la forma en la que se relacionan muchos chicos .

Lucha contra la pornografía

Los programas educativos abordarán cuestiones que hasta ahora apenas se trataban en las aulas. Se hablará del abuso de imágenes íntimas, del acoso y la presión entre iguales, del comportamiento coercitivo, del abuso y acoso online y de la necesidad de desmontar la idea de que la pornografía refleja relaciones reales y saludables.

El peso de estas iniciativas recaerá tanto en el profesorado como en especialistas externos, que impartirán las sesiones junto a las clases habituales. Además, los docentes recibirán formación específica para poder hablar con los alumnos sobre temas delicados como el consentimiento o el intercambio de imágenes íntimas.

No descartan hacerlo también con niños de primaria

De momento, el proyecto se probará en institutos de secundaria, aunque el Gobierno no descarta ampliarlo a primaria en el futuro. Aunque el foco principal está puesto en los niños y adolescentes varones,las niñas también podrán ser derivadas a estos programas si muestran conductas problemáticas.

Las cifras explican la urgencia del plan: siete de cada diez profesores de secundaria aseguran que su centro ha tenido que enfrentarse a casos de violencia sexual o abuso entre estudiantes. Además, alrededor del 40% de los jóvenes tiene una opinión positiva del influencer Andrew Tate, conocido por sus mensajes abiertamente misóginos.

Los centros que participarán en el programa piloto se elegirán el próximo año. El objetivo final es que todos los institutos del país impartan educación sobre relaciones sanas antes de que termine la legislatura, con la esperanza de lograr un cambio cultural profundo y duradero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

Mundo

Universidad de Harvard

Condenado a ocho años de prisión por robar y vender órganos de la morgue de la Universidad de Harvard

El anestesista acusado de envenenar a 30 pacientes, 12 de ellos muertos, condenado a cadena perpetua

El anestesista acusado de envenenar a 30 pacientes y matar a 12 de ellos, condenado a cadena perpetua

Oficinas del FBI

Encuentran a una niña 42 años después de su secuestro: tenía una identidad nueva y no sabía que la buscaban

Kelly Preston junto a su esposo John Travolta
EEUU

Bombazo en Hollywood: el hijo de John Travolta resulta ser hijo biológico de la nieta de Elvis Presley

Una pareja pasea con un carrito por un parque en Pekín
China natalidad

China subirá los impuestos a los condones para incentivar la natalidad

El Gobierno británico pone en marcha cursos anti-misoginia
Misoginia

El Gobierno británico pone en marcha cursos anti-misoginia desde los 11 años para frenar la violencia contra mujeres y niñas

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado una estrategia pionera para reducir a la mitad la violencia contra mujeres y niñas en la próxima década.

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, detenido tras el asesinato de sus padres
EEUU

Los hijos de Rob Reiner y Michele Singer se pronuncian tras el presunto asesinato de sus padres: "El dolor que estamos experimentando"

Jake y Romy Reiner han manifestado su dolor tras conocerse la muerte del reconocido director y su esposa y han pedido "respeto y privacidad". Todo ello, después de que su hermano Nick Reiner haya sido detenido como principal sospechoso del presunto homicidio.

Trump da el discurso a la Nación

Trump defiende el despliegue militar en Venezuela y anuncia una paga extra para los militares: "Es solo un bloqueo"

Putin

Putin acusa de "revanchismo" a los "cerditos" europeos que querían desmembrar Rusia

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear el robo y asesinato de Matilde Muñoz

Publicidad