El Gobierno británico pone en marcha cursos anti-misoginia desde los 11 años para frenar la violencia contra mujeres y niñas

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado hoy una nueva batería de medidas para combatir la violencia contra mujeres y niñas, un problema que consideran ya una emergencia social. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia cuyo objetivo es reducir a la mitad este tipo de violencia en los próximos diez años y que apuesta por actuar desde la raíz: la educación de los más jóvenes.

La misoginia cada vez más normalizada entre adolescentes

Una de las propuestas más destacadas es la puesta en marcha de cursos anti-misoginia dirigidos a niños a partir de los 11 años. La idea es detectar comportamientos tóxicos en los colegios y derivar a los alumnos a programas de cambio conductual, diseñados específicamente para hacer frente a influencias misóginas que, según el Ejecutivo, están cada vez más normalizadas entre adolescentes.

El Gobierno quiere “utilizar todo el poder del Estado” para frenar la violencia contra mujeres y niñas. Las autoridades consideran que la proliferación de discursos de odio y modelos de masculinidad extrema en internet -la llamada manosfera- está influyendo directamente en la forma en la que se relacionan muchos chicos .

Lucha contra la pornografía

Los programas educativos abordarán cuestiones que hasta ahora apenas se trataban en las aulas. Se hablará del abuso de imágenes íntimas, del acoso y la presión entre iguales, del comportamiento coercitivo, del abuso y acoso online y de la necesidad de desmontar la idea de que la pornografía refleja relaciones reales y saludables.

El peso de estas iniciativas recaerá tanto en el profesorado como en especialistas externos, que impartirán las sesiones junto a las clases habituales. Además, los docentes recibirán formación específica para poder hablar con los alumnos sobre temas delicados como el consentimiento o el intercambio de imágenes íntimas.

No descartan hacerlo también con niños de primaria

De momento, el proyecto se probará en institutos de secundaria, aunque el Gobierno no descarta ampliarlo a primaria en el futuro. Aunque el foco principal está puesto en los niños y adolescentes varones,las niñas también podrán ser derivadas a estos programas si muestran conductas problemáticas.

Las cifras explican la urgencia del plan: siete de cada diez profesores de secundaria aseguran que su centro ha tenido que enfrentarse a casos de violencia sexual o abuso entre estudiantes. Además, alrededor del 40% de los jóvenes tiene una opinión positiva del influencer Andrew Tate, conocido por sus mensajes abiertamente misóginos.

Los centros que participarán en el programa piloto se elegirán el próximo año. El objetivo final es que todos los institutos del país impartan educación sobre relaciones sanas antes de que termine la legislatura, con la esperanza de lograr un cambio cultural profundo y duradero.

