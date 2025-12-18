El anestesista acusado de envenenar a 30 pacientes y matar a 12 de ellos, condenado a cadena perpetua

Tras tres meses y medio de juicios, el Tribunal de lo Penal de Doubs (Francia) ha condenado al anestesiólogo Fréderic Péchier a cadena perpetua. El sanitario ha sido declarado culpable tras envenenar a 30 pacientes entre 2008 y 2017, 12 de ellos muertos.

Péchier quien no había sido detenido desde el comienzo de la investigación en 2017, se le encarcelará de forma inmediata.

La fiscalía solicitó la cadena perpetua para el sanitario, quien lo describió como "uno de los mayores criminales de la historia" según medios franceses. Sin embargo, su abogado, Randall Schwedorffer solicitó que fuese absuelto alegando a que faltaban pruebas irrefutables, según Le Parisien.

Tal y como informan medios franceses, los casos de envenenamiento de los que se le acusa fueron cometidos entre los años 2008 y 2017 en dos clínicas privadas de Besançon, entre pacientes de cuatro y 89 años-

Crear daño psicológico a sus compañeros de profesión: el objetivo de Fréderic Péchier

La fiscalía sostiene que el médico contaminó con potasio, anestésicos locales, adrenalina y heparina para inducir al paro cardiaco o hemorragia en pacientes atendidos por sus compañeros. De esta forma, creaba daño psicológico a profesionales sanitarios con los que tenía conflicto.

Bien es cierto que Frédéric Pérchier admitió desde el inicio del juicio que un envenenador operaba en una de las dos clínicas donde trabajaba. No obstante, señaló que él no fue quien cometió el delito.

Durante las quince semanas en los que duró el proceso judicial, hubo testimonios de las víctimas con quienes hubo tensos intercambios verbales, acusando al anestesiólogo como un asesino sin empatía y como "un hombre destrozado".

No obstante, esta condena supone "un alivio" para los denunciantes. "Es un alivio, una liberación, porque la vergüenza ha cambiado de bando", afirma Stéphane Giuranna, abogado de varios de los demandantes, según recoge Le Parisien.

Un cirujano francés condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente a niños

Este no ha sido el único caso que ha resonado en Francia. El pasado mes de mayo conocimos que un tribunal de Francia condenó al cirujano Joel Le Scouarnec a 20 años de prisión por abusar sexualmente de cerca de 300 pacientes, la mayoría menores de edad durante 20 años.

El acusado, de 74 años, fue juzgado por un tribunal de Vannes por posibles delitos cometidos entre 1989 y 2014.

