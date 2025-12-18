Condenado a ocho años de prisión por robar y vender órganos de la morgue de la Universidad de Harvard

Un exgerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Havard ha sido con ocho años de presión por el robo y venta de partes del cuerpo humano.

Según las autoridades, recogidas por la agencia de noticias estadounidense AP, Cedric Lodge envió partes de cerebros, piel, manos y rostros humanos a clientes en Pensilvania, entre otros lugares, después de que la prestigiosa universidad dejara de utilizar los cadáveres donados.

Asimismo, su esposa, Denise Lodge, ha sido sentenciada a más de un año de cárcel por ayudar a su marido. Ambos dieron explicaciones en un tribunal federal de Williamsport, Pensilvania.

Según informa Reuters, los fiscales dijeron que Cedric Lodge robó partes de cadáveres entre 2018 hasta marzo de 2020 y las transportó desde la morgue de Harvard, en Massachusetts a su casa de Goffstown, New Hampshire. No obstante, no fue hasta 2023 cuando fue Cedric fue arrestado por el juez del distrito estadounidense Matthew Brann en Williamsport, tras declararse de transportar las partes del cuerpo robadas entre fronteras estatales.

Los fiscales habían solicitado a Brann una pena máxima de 10 años de prisión. "Causó un profundo daño emocional a un número incalculable de familiares que quedaron preguntándose sobre el maltrato a los cuerpos de sus seres queridos", recoge el expediente judicial.

Por su parte, la Facultad de Medicina de Harvard calificó, en un comunicado recogido por Reuters, que las acciones de Lodge de "aborrecibles e inconsistentes con los estándares y valores que Harvard, nuestros donantes anatómicos y sus seres queridos esperan y merecen".

La fiscal general Alisan Martín declaró que Lodge, de 58 años, usaban estas partes de "seres humanos como si fueran barajtias para ser vendidas con fines de lucro" y que recolectó miles de dólares entre 2018 y 2020.

El mercado de la venta de cadáveres en EEUU

Bien es cierto que los cuerpos donados desempeñan un papel esencial en la educación, la formación y la investigación médica. Los cadáveres se utilizan para capacitar a estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y dentistas.

Cualquiera puede comprar partes del cuerpo de forma legal en cualquiera de los estados. Aunque no hay cifras oficiales, Reuters calculó que en cuatro estados (Nueva York, Virginia, Oklahoma y Florida) que intermediarios privados entre 2011 y 2015 recibieron 50.000 cuerpos y distribuyeron más de 182.000 partes de cuerpos.

