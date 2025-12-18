La ex Miss Finlandia pierde el título por un gesto y se convierte en símbolo de la extrema derecha

Sarah Dzafce, de 22 años, ya no ostenta el título de Miss Finlandia. La organización del certamen decidió retirarle la corona tras la publicación en redes sociales de una imagen en la que se estiraba los ojos con los dedos para simular una forma rasgada, acompañada del texto: "Comiendo con un chino". La polémica derivó primero en la retirada del título y, posteriormente, en su expulsión del concurso de Miss Universo, que se celebraba en Tailandia.

La imagen generó una fuerte reacción en países asiáticos, especialmente en China, Japón y Corea del Sur, donde fue interpretada como un gesto racista. La aerolínea Finnair marcó distancias con la joven, nacida en Finlandia y de origen kosovar.

Retirada del título y disculpas públicas

La directora de Miss Finlandia, Sunneva Sjögren, anunció que Dzafce quedaba despojada del título, que pasó a la segunda clasificada, Tara Lethoten, y pidió disculpas públicas. La organización prometió reforzar la formación de las candidatas.

Dzafce intentó justificarse en un primer momento, alegando que se estaba masajeando los ojos y que un amigo publicó la imagen sin su consentimiento. Después pidió perdón: "No era mi intención. El respeto por los demás es una de las cosas más importantes para mí", escribió en Instagram, donde también recibió amenazas.

