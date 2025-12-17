Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en Mazarambroz (Toledo)

El 112 recibió el aviso a las 11.23 horas y la Guardia Civil localizó el aparato siniestrado a media tarde en la Dehesa El Castañar.

Una avioneta

Una avionetaFreepik

Un piloto de 41 años ha muerto este miércoles tras estrellarse la avioneta que manejaba en el término municipal de Mazarambroz, en la provincia de Toledo. El accidente se produjo a la altura de la Dehesa El Castañar, según han confirmado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del suceso llegó a las 11.23 horas. A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda después de que se perdiera el contacto con la aeronave durante el vuelo. La avioneta había salido del aeródromo de Casarrubios con destino a un municipio de Cádiz, de acuerdo con la información facilitada por el 112.

Pérdida de contacto y activación del operativo

Tras la desaparición de la señal, se dio aviso a la Guardia Civil y se movilizó al servicio de salvamento aéreo. En el dispositivo también participaron los bomberos de Orgaz y efectivos del Infocam. El objetivo fue localizar el aparato y comprobar el estado del piloto, ante la posibilidad de que se tratara de un accidente con consecuencias graves.

La búsqueda se prolongó durante varias horas y se centró en la zona donde se estimaba la última posición del vuelo. La coordinación entre medios terrestres y aéreos permitió acotar el área, hasta dar con la aeronave siniestrada.

Localización del siniestro

La Guardia Civil encontró la avioneta destrozada en torno a las 14.00 horas. A partir de ese momento continuaron las labores para localizar al ocupante. Finalmente, el cuerpo sin vida del piloto fue hallado sobre las 17.30 horas, tras una búsqueda en el entorno del punto de impacto.

Por el momento, la información disponible se limita a la confirmación del fallecimiento y a la cronología del operativo. No se han detallado causas del siniestro ni condiciones del vuelo más allá del itinerario previsto.

