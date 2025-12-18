Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las señales de antisemitismo que se pasaron por alto antes del atentado de Bondi en Australia

El ataque perpetrado en la playa australiana de Bondi pone sobre la mesa dos cuestiones: la primera, el clima de antisemitismo que puede estar germinando en el país, y la segunda, la necesidad o no de endurecer la legislación sobre armas.

Miriam Vázquez
Desafiando a la lluvia y a los nubarrones, miles de personas salieron a la calle el pasado 3 de agosto en Australia. En pleno invierno del hemisferio sur, la 'Marcha por la Humanidad' concentró a una multitud inesperada que al ritmo de las cacerolas y sartenes presionaron al gobierno del país apodado Oz.

Unas 90.000 personas según la Policía y el triple según la organización cruzaron el emblemático puente Harbour en Sídney para exigir la paz y pedir que la ayuda humanitaria llegase a Gaza. Dos días después, el Ejecutivo elevaba su nivel de alerta terrorista de "posible" a "probable", debido al creciente aumento de ideologías extremistas. Esta marcha no fue la única, las manifestaciones se han ido repitiendo en los últimos meses del año.

A finales de agosto, las autoridades australianas declaraban persona 'non grata' y expulsaban al embajador de Irán en Canberra, Ahmad Sadeghi, después de creer probado que Irán estaba detrás de al menos dos ataques contra la comunidad judía australiana. Uno de ellos el incendio en una sinagoga cerca de Melbourne, sobre el que, coincidencias del destino, el juez Malcolm Thomas determinó a finales del mes de noviembre que el sospechoso actuó durante un episodio de esquizofrenia debido a que no tomó su medicación. Rechazaba motivos antisemitas. Tras este episodio, el primer ministro australiano declaró organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní.

El Ejecutivo de Camberra mostró en diferentes ocasiones su preocupación por la polarización en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza. Pese a este caldo de cultivo, el inicio del Janucá pasó desapercibido. Más de 1.000 personas se dieron cita en uno de los lugares más bonitos del país, la playa de Bondi. Justo cuando ya faltaba poco para que el día se quedase en la memoria colectiva de todos como una idílica tarde de celebración comenzaron a escucharse los tiros.

¿Qué ocurrió en Bondi?

El reloj todavía no había marcado las 19:00h. Al menos 16 personas han muerto y 42 han resultado heridas por el ataque de dos asaltantes: un padre que murió en el lugar, y su hijo. La Policía calificó lo ocurrido como un atentado terrorista.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del Janucá el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi".

Este ataque ha sido el más mortífero del país desde la masacre de Port Arthur en 1996. En ese momento, el Ejecutivo puso en vigor alguna de las medidas más estrictas del mundo sobre el control de armas. Las autoridades han confirmado ya la motivación yihadista de los dos asaltantes al afirmar que han requisado dos banderas de Estado Islámico en un vehículo registrado a nombre del joven de 24 años.

¿Hay que endurecer la legislación sobre armas?

Tras lo ocurrido en Australia crece el rumor de una posible reforma de la legislación sobre posesión de armas. Después de la masacre de Port Arthur de 1996 se aprobaron restricciones a la posesión de armas automáticas y semiautomáticas, se creó un registro de armas y se puso en marcha un programa de compra de armamento.

El ministro del Interior de Australia, Anthony Burke, informó de que el atacante de 24 años apareció en el radar de los servicios de seguridad en 2019, pero ha señalado que en ese momento "no había indicios de ninguna amenaza". Además, desde Filipinas se ha negado que los dos atacantes viajaran al país asiático para recibir "entrenamiento terrorista", tal y como indican algunas informaciones, que apuntan a que los dos hombres se desplazaron en noviembre hasta una isla del sur de Filipinas, hogar de grupos insurgentes.

Desde Estados Unidos, Donald Trump ha lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para unirse contra el "terrorismo islámico". "Todas las naciones deben unirse contra las fuerzas malignas del terrorismo islámico radical, y eso es lo que estamos haciendo", aseguró.

