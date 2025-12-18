China subirá los impuestos a los condones para incentivar la natalidad

A partir del 1 de enero, los condones y anticonceptivos en China serán más caros. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo chino aprobó en 2024 una ley que impone una tasa del 13% a estos productos a partir de 2026.

Los métodos anticonceptivos llevan exentos de impuestos en el gigante asiático desde 1993 y actualmente tienen un precio que ronda los tres yuanes, unos 30 céntimos. La subida también incluye otros métodos como los dispositivos y las píldoras anticonceptivas. La ley también afecta a otros bienes, incluida una tasa del 9% sobre transportes o los servicios postales, aunque lo que queda exento en este caso son productos para el cuidado de niños y los “servicios de introducción al matrimonio”.

China, en busca de fomentar los matrimonios y la natalidad

El objetivo de China es claro: fomentar el nacimiento de bebés. En 2024, la tasa de natalidad fue de 6,77 por cada 1.000 personas y hubo unos 9,5 millones de nacimientos, ligeramente por encima de los de 2023, pero aún muy por debajo de los niveles históricos.

China ha registrado tres años consecutivos de descenso poblacional. En el gigante asiático habitan 1.414 millones de personas, siendo el segundo país más poblado del mundo después de India. En 2024, en balance poblacional fue negativo, con 1,39 millones de personas menos. Los matrimonios tampoco van bien. En 2024 se registró el mínimo histórico en el país. Los expertos consultados por la agencia Reuters lo vinculaban al alto coste del cuidado infantil y la educación; y los bajos ingresos entre los jóvenes.

Ayudas, permisos e incluso llamadas por la menstruación

Atrás quedarán los años en los que China imponía una política de hijo único entre 1979 y 2015. En la última década, han introducido incentivos para que los jóvenes formen familias. Han aumentado a tres el límite de hijos permitidos por pareja, aplican bonificaciones y descuentos en tratamientos de fecundación in vitro en algunas provincias y dan subsidios anuales de unos 3.600 yuanes, unos 450 euros por cada hijo menor de tres años.

Algunas poblaciones dan a los recién casados ​​días adicionales de permiso remunerado para animar a la pareja a tener descendencia. Incluso en algunas zonas, según informa el diario británico The Guardian, las mujeres han reportado llamadas telefónicas de funcionarios de gobiernos locales preguntándoles sobre sus ciclos menstruales y planes de maternidad.

