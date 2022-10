La Unión Europea valora congelar los fondos europeos a España si el Gobierno no dice en qué se están gastando

España no ha creado un sistema de auditoría y control del reparto del dinero procedente de los fondos europeos. Y ello podría tener consecuencias devastadoras para nuestro país, al menos a corto plazo. Al haber incumplido la creación de dicho sistema, la Comisión Europea valora congelar los fondos a nuestro país mientras el Gobierno no detalle en qué se está gastando dicho dinero, un control que depende del sistema de auditoría no creado.

Ha sido la agencia de noticias 'Bloomberg' la encargada de dar la noticia, asegurando además que no se realizará ninguna aportación extra, mientras dicho compromiso siga incumpliéndose. España dio su palabra de que lo haría, pero el ministerio de Hacienda no lo tiene creado aún, lo cual podría acarrear dicha sanción, y España quedaría expuesta a quedarse sin una cantidad de dinero crucial para afrontar la crisis que sacude gran parte de nuestro país.

Promesa incumplida de Hacienda

El ministerio de Hacienda aseguró, ya el año pasado, que el sistema de auditoría estaría creado para el año 2021, a finales de diciembre como muy tarde. Sin embargo, el tiempo ha pasado sin que haya ninguna novedad. Diez meses después de que expirara el plazo para la presunta creación de la auditoría, no ha habido ningún cambio, aunque el Gobierno asegura que no debemos tener preocupación y se muestra bastante seguro de que los fondos continuarán llegando.

Por ahora, los dos países que están en el punto de mira de la Unión Europea son Polonia y Hungría, sendos gobiernos con quienes mantienen una relación sumamente tensa, y a quien la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha amenazado en reiteradas ocasiones con retirarles los fondos. No obstante, en su caso, ha sido por incumplir algunos de los preceptos europeos, porque el sistema de auditoría sí lo tienen creado.