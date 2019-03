La ultraderecha resurge con presencia en 13 parlamentos europeos

Hace unos meses la imagen de unos marines desplazados en Afganistán posando ante una bandera su país junto a un estandarte nazi de las SS dio la vuelta al mundo. No era la primera vez y aunque el Cuerpo de Infantería calificó el hecho de inaceptable decidió no castigar a los soldados. Pero la ideología nazi no solo tiene cabida en algunos sectores de algunos ejércitos.

En los últimos años la ultraderecha se ha hecho un hueco importante en 13 Parlamentos europeos. En Suecia el Partido de extrema derecha demócrata obtuvo el 5,7% de los votos en las últimas elecciones de 2010. Algo parecido sucedió en Holanda un año antes con el islamofóbico partido de la libertad o en Hungría, donde el polémico 'Jobbik' consiguió el 17% del total de votos. Pero también hay representación parlamentaria de partidos xenófobos y ultranacionalistas en Italia, Dinamarca, Austria, Eslovaquia, Letonia y Bulgaria. "Se ha permitido, se ha posibilitado la existencia de organizaciones que actúan libremente y que incluso organizan conferencias revisionistas de la existencia del holocausto".

Líderes como el francés Jean-mari Le Pen pueden azuzar a masas de jóvenes desencantados. Hace sólo unos meses el exdirigente de la extrema derecha francesa era multado por restar importancia a la ocupación alemana en Francia y defender el papel de la Gestapo diciendo que su actuación en el país vecino no fue particularmente inhumana salvo algunos deslices.

Situación en España

En nuestras Cortes no hay representación de ningún partido de extrema derecha pero en las últimas elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo sí han abierto la puerta a alguna de estas formaciones. En Alcalá de Henares, Madrid, hay un concejal del partido España 2000, Juan Antonio Bueno con un lema de campaña muy elocuente: "ni uno más, los españoles primero". España 2000 conseguía además convertirse en la sexta fuerza política en la Comunidad Valenciana. Y en la provincia de Barcelona, el partido de extrema derecha Plataforma per Cataluña ha pasado de tener 17 ediles a 67, entre varios ayuntamientos.