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Artefacto sin detonar

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial obliga a desalojar a más de 13.000 personas en Alemania

La bomba, de 250 kilos y de fabricación estadounidense, está sin detonar.

Imagen de un agente de la policía alemana

Imagen de un agente de la policía alemana Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Más de 13.000 personas de la localidad de Wilhelmshaven, situada al norte de Alemania, han sido evacuados tras el hallazgo de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que seguía sin detonar.

La bomba, de 250 kilos y con dos espoletas, ha sido encontrada durante unas obras en el arsenal naval de dicha localidad germana y su desactivación requiere de una evacuación de un radio de un kilómetro, tal y como indican desde la Policía.

En concreto, la evacuación dio comienzo a las 8:00 horas de la mañana y ha afectado a la zona que abarca el barrio de Sudstadt y el centro de la ciudad portuaria, así como el de Heppens. Esas zonas han tenido que quedar completamente despejadas antes de las 11:00 horas.

Para ello, han sido habilitados tres pabellones deportivos como refugios de emergencia, quedando a su vez suspendidos los servicios de autobús a partir del inicio de la evacuación.

Del mismo modo, el equipo de gestión de crisis de la ciudad, junto con los servicios de emergencia y la empresa municipal de transporte, han coordinado con las residencias de ancianos y centros de cuidados de la zona y evaluarán si también es necesario evacuarlos.

Miles de evacuados en Postdam por un artefacto bélico de la Segunda Guerra Mundial sin detonar

Aunque el conflicto bélico terminó hace más de 80 años, este tipo de casos no son infrecuentes en Alemania. De hecho, el hallazgo de este tipo de bombas ocurre a menudo durante la realización de obras, como ha ocurrido en este caso, pudiendo llegar a provocar grandes operaciones de evacuación.

Uno de los últimos casos en que se dio una situación similar tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio en la localidad de Postdam, sita al suroeste de Berlín, la capital. Ello derivó en la evacuación de alrededor de 6.500 residentes de la misma.

En dicha localidad, el tráfico ferroviario tuvo que ser suspendido en gran parte de la ciudad donde se ha establecido una zona de exclusión en un radio de 700 metros en torno al lugar donde se ha producido el hallazgo.

Esa situación llevó a las fuerzas de seguridad a desplegar equipos especialistas en desactivar artefactos explosivos, quienes han puesto en marcha una operación que finalmente fue exitosa.

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