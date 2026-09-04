Marruecos vuelve a reclamar Ceuta y Melilla en plena tensión con España

El ministro marroquí Nizar Baraka ha vuelto a poner sobre la mesa la reclamación de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho durante un mitin electoral de su partido, Istiqlal. Sus palabras se producen en un momento de tensión entre Madrid y Rabat por la situación en la frontera. "España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha dicho Baraka. Y el propio ministro ha publicado también el mensaje en su cuenta de X.

La declaración llega además después de las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno defendió la relación con Marruecos y destacó la importancia de mantener una buena vecindad. También dejó claro que España defenderá siempre su soberanía sobre Ceuta y Melilla.

El mensaje de Baraka no es el primero de un miembro del Gobierno marroquí. En las últimas semanas, otros dos ministros han realizado declaraciones en la misma línea. El titular de Justicia, Abdelatif Uahbi, se ha referido a las reivindicaciones de su país. Y también lo hizo el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Tufiq, que llegó a hablar de la "liberación" de las dos ciudades.

Relación de España con Marruecos

Las declaraciones se producen en un contexto especialmente sensible. La situación en la frontera de Ceuta ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre España y Marruecos. Ahora, el Gobierno español ha pedido explicaciones a Rabat y prudencia ante la situación. Pese a estas diferencias, los dos países mantienen una relación estrecha en distintos ámbitos. Colaboran en cuestiones económicas, comerciales, migratorias y de seguridad. Además, mantienen contactos sobre proyectos de infraestructuras y transporte.

El ministro Baraka recibió en Rabat al entonces ministro español de Transportes, Óscar Puente, el 4 de marzo de 2024. Y en esa reunión abordaron distintos proyectos de transporte y cooperación entre ambos países. La situación refleja la dificultad de las relaciones entre Madrid y Rabat. La cooperación continúa en áreas importantes, pero la cuestión de Ceuta y Melilla sigue siendo un asunto de fondo que genera diferencias entre los dos gobiernos.

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