El último mensaje de Trump a Mojtaba Jamenei: "Si está vivo, debería hacer algo inteligente y rendirse"

Donald Trump ha vuelto a ser contundente en su posición en la guerra de Irán. La gran incógnita sigue siendo dónde está el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jameneí. Hay rumores de que podría estar muerto y Trump no lo niega: "No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora en la NBC. Acto seguido, señaló que "si lo está (vivo), debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse".

El secretario de Guerra de EEUU, Peter Hegseth, aseguró durante una conferencia de prensa el viernes que Jameneí había resultado herido y "desfigurado" durante el mismo bombardeo, el 28 de febrero, en que murió su padre, cuando EEUU e Israel atacaron a Irán.

El mandatario también indicó que EEUU podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio. Incluso frivolizó al decir que "quizás" vuelvan a bombardear "unas cuantas veces más solo por diversión".

En su mensaje del sábado a través de su red social Truth, Donald Trump aseguró que durante el bombardeo habían aniquilado por completo todos los objetivos militares de la isla de Jarg, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

En respuesta a esta agresión a la isla, Irán aseguró que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio.

¿Hay posibilidad de un acuerdo?

En la citada entrevista a la NBC, Trump aseguró que no está dispuesto en este momento a llegar a un acuerdo con Irán, al que EEUU e Israel declararon la guerra el 28 de febrero. "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", afirmó.

Para que se logre, indicó que cualquier condición tendrá que ser "“muy sólida". No quiso entrar en detalles pero sí sostuvo que incluiría un compromiso del país persa de dejar de lado su ambición de armas nucleares.

Sobre la controversia por el estrecho de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20 % del petróleo mundial y al que Irán ha cerrado el paso a EEUU e Israel y aliados, Trump indicó que no tienen claro si Irán ha lanzado minas allí, por lo que aseguró se realizará "una intensa labor de limpieza". "Creemos que se nos unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, que se ven impedidos de obtener el petróleo".

Nuevos ataques de Israel sobre Irán

Israel anunció este domingo el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán, esta vez sobre objetivos en el oeste del país. "Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán", informó un comunicado castrense sin ofrecer más detalles. Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

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