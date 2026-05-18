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¿Qué pasará con la tripulación del crucero del hantavirus MV Hondius? Llega a Róterdam bajo máxima seguridad

Las autoridades neerlandesas preparan controles médicos, cuarentenas de seis semanas y una desinfección integral del Hondius tras tres muertes relacionadas con el virus.

El crucero atraca en R&oacute;terdam

El crucero atraca en RóterdamEFE

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Sara Díaz
Publicado:

El MV Hondius, el crucero vinculado al brote de hantavirus andino que ha dejado ya tres fallecidos, llega este lunes al puerto neerlandés de Róterdam rodeado de un amplio dispositivo sanitario y de seguridad. El buque ha atracado en la terminal de Calandsteiger 7, en Europoort, donde las autoridades han preparado un operativo especial para recibir a las 27 personas que todavía permanecen a bordo.

Actualmente permanecen en el barco 25 miembros de la tripulación y dos trabajadores del RIVM que han acompañado la gestión sanitaria durante los últimos días. Según las autoridades, ninguno presenta síntomas del hantavirus andino, una variante extremadamente poco frecuente porque, a diferencia de otros hantavirus, sí puede transmitirse de persona a persona.

¿Qué pasará con la tripulación?

Nada más llegar, todos serán sometidos a controles médicos y pruebas por parte del servicio sanitario GGD de Róterdam-Rijnmond. Cuatro tripulantes neerlandeses podrán cumplir la cuarentena en sus domicilios, mientras que otros 23 trabajadores extranjero procedentes de Filipinas, Ucrania, Rusia y Polonia, deberán permanecer aislados durante seis semanas en instalaciones habilitadas en Países Bajos.

Así será el proceso de desinfección

Además, el Hondius será trasladado posteriormente a una zona apartada del puerto para iniciar una compleja operación de limpieza y desinfección. La naviera Oceanwide Expeditions ha contratado a la empresa especializada EWS Group para llevar a cabo el proceso bajo estrictos protocolos sanitarios. Los expertos insisten en que la limpieza deberá realizarse mediante técnicas húmedas para evitar que posibles partículas contaminadas presentes en restos de roedores puedan dispersarse en el aire.

A bordo permanece también el cuerpo de una pasajera alemana de 65 años fallecida a principios de mayo a causa del hantavirus. Las autoridades decidirán ahora cómo proceder a la repatriación del cadáver a Alemania.

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