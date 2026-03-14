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Miles de españoles son evacuados de Oriente Medio a causa de los últimos ataques en la capital iraní

Se suman alrededor de 500 personas a los 8.000 españoles que ya habían sido evacuados con la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El primer avi&oacute;n militar con 171 evacuados de Oriente Pr&oacute;ximo

El primer avión militar con 171 evacuados de Oriente PróximoEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
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Este sábado, 14 de marzo, se realizó un operativo de evacuación sin precedentes en varios países de Oriente Medio, debido a los último ataques en Teherán. Las evacuaciones a turistas cada vez son más frecuentes, entre las que se incluyen miles de españoles a quienes les ha pillado por sorpresa este mandato.

Regreso a España

Fueron aproximadamente 500 personas las que regresaron a bordo de tres vuelos comerciales de Emiratos Árabes Unidos y un cuarto desde Catar. Durante estas dos semanas ya se han movilizado a más de 8.400 españoles para que desalojen la región afectada en estos últimos 15 días por los continuos ataques a la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación publicó el viernes, 13 de marzo, en su cuenta de X, la cantidad de personas que han sido evacuadas durante estas dos semanas. Se ha convertido en la mayor evacuación de la historia.

Aunque la mayoría fueron trasladados por aire, también se desplazaron por tierra. Se añaden otras 10 personas que han realizado el viaje de regreso desde Kuwait por carretera en las últimas horas, ya que el aeropuerto se ha cerrado por tiempo indefinido.

La unidad de crisis y embajadas de la región han sido movilizadas para poder evacuar a la población española por todas las vías posibles.

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