Detenido un hombre por sentarse en el Trono Imperial ruso del Hermitage en Rusia

Este domingo, la Guardia Nacional rusa (Rosgvardia) ha detenido a un hombre por sentarse en el Gran Trono Imperial ruso que se expone en la colección del Museo Hermitage de San Petersburgo. Fue un ruso de 45 años residente en la antigua capital zarista, según informaron las fuerzas del orden.

El detenido cruzó la barrera de seguridad en la sala San Jorge del Palacio de Invierno y se sentó en el Trono Imperial. "Durante la detención intentó ofrecer resistencia a los agentes", señaló Rosgvardia en un comunicado citado por la agencia Interfax. El hombre fue trasladado a la policía local.

El museo se pronuncia ante el incidente

Por su parte, el museo catalogó el incidente como "provocación armada", al indicar que el hombre tenía un cuchillo. "En víspera del Día Internacional de los Museos, aprovechando que la entrada era gratuita, en el Hermitage tuvo lugar una provocación armada", indicó la institución cultural.

Según el Hermitage, el detenido empezó a leer un texto en voz alta, además de sentarse en el trono. A esto se le añade que las autoridades del museo encontraron en el cacheo un puñal (cuchillo pequeño de doble filo japonés), escondido en su calzado. Durante lo ocurrido, ningún visitante o empleado del museo resultó herido.

Gran Trono Imperial

Tras el incidente, se examinó el trono y el banquillo junto a él, ya que es una pieza confeccionada en 1731 por orden de la emperatriz Anna Ioánnovna de Rusia (1693-1740).

El pasado mes de marzo, un tribunal de San Petersburgo impuso una multa superior a los 800.000 rublos (unos 11.000 dólares) a un visitante que se sentó en el trono del Gran Maestre de la Orden de Malta, utilizado por el emperador ruso Pablo I (1754-1801), y provocó daños en la pieza.

Pablo I fue nombrado Gran Maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, a quienes ofreció refugio después de que Napoleón los expulsara de Malta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.