Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rusia

Detenido un hombre por sentarse en el Trono Imperial ruso del Hermitage en Rusia

El museo calificó el incidente de "provocación armada" y declaró que ninguna persona resultó herida.

Museo Hermitage. San Petersburgo

Museo Hermitage. San PetersburgoCivitatis

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, la Guardia Nacional rusa (Rosgvardia) ha detenido a un hombre por sentarse en el Gran Trono Imperial ruso que se expone en la colección del Museo Hermitage de San Petersburgo. Fue un ruso de 45 años residente en la antigua capital zarista, según informaron las fuerzas del orden.

El detenido cruzó la barrera de seguridad en la sala San Jorge del Palacio de Invierno y se sentó en el Trono Imperial. "Durante la detención intentó ofrecer resistencia a los agentes", señaló Rosgvardia en un comunicado citado por la agencia Interfax. El hombre fue trasladado a la policía local.

El museo se pronuncia ante el incidente

Por su parte, el museo catalogó el incidente como "provocación armada", al indicar que el hombre tenía un cuchillo. "En víspera del Día Internacional de los Museos, aprovechando que la entrada era gratuita, en el Hermitage tuvo lugar una provocación armada", indicó la institución cultural.

Según el Hermitage, el detenido empezó a leer un texto en voz alta, además de sentarse en el trono. A esto se le añade que las autoridades del museo encontraron en el cacheo un puñal (cuchillo pequeño de doble filo japonés), escondido en su calzado. Durante lo ocurrido, ningún visitante o empleado del museo resultó herido.

Gran Trono Imperial

Tras el incidente, se examinó el trono y el banquillo junto a él, ya que es una pieza confeccionada en 1731 por orden de la emperatriz Anna Ioánnovna de Rusia (1693-1740).

El pasado mes de marzo, un tribunal de San Petersburgo impuso una multa superior a los 800.000 rublos (unos 11.000 dólares) a un visitante que se sentó en el trono del Gran Maestre de la Orden de Malta, utilizado por el emperador ruso Pablo I (1754-1801), y provocó daños en la pieza.

Pablo I fue nombrado Gran Maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, a quienes ofreció refugio después de que Napoleón los expulsara de Malta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump niega que busque una guerra con China por Taiwán y asegura que no apoya su independencia

Donald Trump y Xi Jinping

Publicidad

Mundo

Planes sorprendentes en las ciudades sede del Mundial de Rusia 2018

Detenido un hombre por sentarse en el Trono Imperial ruso del Hermitage en Rusia

Portugal endurece la ley para luchar contra los narcos

Portugal endurece la ley para luchar contra los narcos

León XIV

VÍDEO: El Papa León XIV se suma al fenómeno viral del 'six seven' junto a varios jóvenes en Génova

Alex Saab, testaferro de la familia del expresidente Nicolás Maduro
VENEZUELA

Venezuela deporta a Estados Unidos al empresario Alex Saab por presuntos delitos financieros

Guerra en Irán
IRÁN

Irán advierte a EEUU con una respuesta "devastadora" ante una nueva agresión militar

Personal de emergencias en la zona donde se produjo el atropello múltiple en Módena (Italia)
ITALIA

La investigación del atropello en Módena apunta a un acto "deliberado e indiscriminado"

De los ocho heridos, dos mujeres han sufrido amputaciones y uno de ellos se encuentra en estado crítico.

Dispositivo de búsqueda en Maldivas
Maldivas

Muere un buceador militar durante el rescate de los cadáveres de los submarinistas italianos que desaparecieron durante una exploración en Maldivas

Por el momento, se ha recuperado uno de los cinco cuerpos de los buzos que fallecieron en las labores de rescate.

Crucero "MV Hondius"

Un canadiense que viajaba en el 'MV Hondius' da positivo en hantavirus

Imagen de archivo de un tiburón blanco

Muere un pescador tras ser atacado por un tiburón blanco de cuatro metros

Lazare, el perro más longevo del mundo

Muere Lazare, considerado el perro más viejo del mundo, a los 30 años

Publicidad