Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

IRÁN

La isla de Jark, la "joya de la corona" del petróleo iraní que se ha convertido en objetivo de Estados Unidos

Los bombardeos de esta madrugada habrían sido una advertencia para presionar a Teherán y garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

Imagen de archivo de la isla de Karg

Imagen de archivo de la isla de KargEFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

La isla de Jark, una pequeña isla iraní situada en el golfo Pérsico y por donde sale la mayor parte del petróleo que exporta Irán, se ha convertido en el centro de la tensión militar entre Teherán y Washington después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el Ejército estadounidense ha bombardeado objetivos militares en el enclave, considerado el corazón de la industria petrolera de la República Islámica. La importancia estratégica de este territorio hace que cualquier ataque en la zona tenga repercusiones directas no solo para Irán, sino también para el mercado energético internacional.

Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, la isla tiene apenas 24 kilómetros cuadrados de superficie, pero alberga la principal terminal de almacenamiento y carga de hidrocarburos del país. Desde este punto se gestiona alrededor del 90% del crudo que Irán exporta al exterior, con una capacidad de almacenamiento cercana a los 18 millones de barriles y un flujo estimado superior a 1,3 millones de barriles diarios. Sus aguas profundas permiten la entrada de grandes petroleros, algo que no resulta tan sencillo en la costa continental iraní, lo que convierte a Jark en una pieza esencial para el funcionamiento de la economía del país.

La isla no solo tiene importancia actual, sino también histórica. Desde tiempos del Imperio persa fue un puerto comercial relevante y, durante los siglos XVI y XVII, estuvo bajo dominio portugués y neerlandés. A partir de la década de 1950, Irán transformó el enclave en su principal terminal petrolera, reforzando infraestructuras de almacenamiento y carga que con el paso del tiempo se han convertido en fundamentales para la exportación de crudo.

Trump afirmó en su red social Truth Social que el Mando Central de Estados Unidos ejecutó "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Próximo" contra objetivos militares en la isla, a la que calificó como "la joya de la corona de Irán".

El mandatario aseguró que decidió no destruir la infraestructura petrolera "por decencia", aunque advirtió de que podría reconsiderar esa decisión si Irán interfiere en el paso de buques por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

La respuesta de Irán

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya advirtió de que, si se produce un ataque contra las instalaciones energéticas iraníes, Teherán destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética” de las compañías de la región que tengan participación estadounidense o cooperen con Washington. La advertencia eleva el riesgo de una escalada que podría afectar a otros países productores del golfo Pérsico.

Medios iraníes informaron de varias explosiones en la isla, aunque las autoridades sostienen que no se han destruido instalaciones petroleras y que los sistemas defensivos fueron reactivados poco después del ataque. Entre los posibles objetivos mencionados se encuentran posiciones militares, la base naval, instalaciones aeroportuarias y hangares de helicópteros, sin confirmación oficial sobre el alcance de los daños.

La relevancia estratégica de Jark no es nueva. Durante la guerra entre Irán e Irak ya fue objetivo militar por su papel en la exportación de crudo. Hoy sigue siendo uno de los puntos más sensibles del equilibrio energético mundial, ya que un daño grave en la isla podría reducir de forma drástica las exportaciones iraníes y provocar una subida del precio del petróleo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Emmanuel Macron anuncia que un soldado francés ha muerto y varios han resultado heridos tras un ataque en el norte de Irak

Presidente francés, Emmanuel Macron

Publicidad

Mundo

Daños en Teherán tras un ataque israelí

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: el Ejército estadounidense bombardea la isla de Jark

Imagen de archivo de la isla de Karg

La isla de Jark, la "joya de la corona" del petróleo iraní que se ha convertido en objetivo de Estados Unidos

La guerra se intensifica: el transporte marítimo y aéreo se ven afectados

Las claves para entender la guerra de Oriente Medio

El nuevo ayatolá de Irán, Motjaba Jamenei
Guerra en Irán

EEUU ofrece 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Irán

Mueren los seis tripulantes del avión estadounidense estrellado en Irak
Guerra de Irán

Mueren seis militares de EE.UU. en un avión estrellado en Irak

Guerra Irán
Índice de Paz Global 2025

Los países más seguros según el Índice de Paz Global 2025 si surge una Guerra Mundial

El Índice de Global de Paz 2025 se guía por la seguridad de un país, la cohesión social y la capacidad de preparación civil para determinar el puesto de un país en su informe. Este sitúa a España en un buen puesto en caso de haber un conflicto global.

Una ambulancia
INGLATERRA

Un hombre acude a Urgencias con la piel azul y los médicos no encuentran el motivo: el problema estaba en las sábanas

El hombre se durmió profundamente y cundo despertó vio que tenía la piel azul. Tras presentarse en Urgencias, los médicos le no se explicaban el motivo, pero, un gesto fue clave para descubrir lo que estaba ocurriendo.

Petróleo

Estados Unidos autoriza temporalmente la compra de petróleo ruso para contener los precios

El presidente de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos para solventar las amenazas de Trump

El presidente de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos para solventar las amenazas de Trump

La gala de los Premios Oscar en alerta

El FBI blinda la gala de los Premios Oscar ante un posible ataque con drones por parte de Irán

Publicidad