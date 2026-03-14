Células durmientes con las bombas "sucias": la nueva amenaza de Irán

Nos recibe el ex embajador de España en Irán, Ángel losada. Con su profundo conocimiento del terreno no descarta que Irán de la orden "para que células o extremistas independientes -"lobos solitarios"- traten de actuar para suponer una amenaza más. También las células durmientes. Pueden atentar en objetivos militares pero también civiles. Y no solo buscar la muerte sino también el caos. En este sentido, José Murria, ex TEDAX de la Policía Nacional llama la atención sobre las bombas sucias, que ya han podido ser utilizadas en la guerra de Ucrania.

"Se crean", dice Murria, "con suma facilidad y buscan el caos". Con unos 50 gramos de isótopos (material utilizado en industrias y en la medicina) bien mezclados con explosivos puedes alcanzar 13 kilómetros". Las consecuencias no siempre son letales sino que tienen tal alcance que pueden contaminar una ciudad entera. El isótopo es contaminante y "si se expande puede hacer que una gran ciudad tenga que ser confinada con el consiguiente impacto económico". De expandirlo se encarga la detonación, el explosivo. Para ser más preciso una "bomba sucia" es un arma convencional cargada con material radioactivo, como el que se emplea en radioterapia médica, conservación de alimentos o en pruebas de materiales industriales bajo condiciones controladas.

Radioactividad

El peligro inmediato de una bomba sucia difícilmente va más allá del de la propia carga explosiva. Pero, la radioactividad es, como mínimo, dañina para la salud y dependiendo de la cantidad de radiación que una persona absorba, también puede ser fatal. De acuerdo con el tamaño de la explosión y el nivel radioactivo. Habría áreas bastante grandes que podrían volverse inhabitables durante un cierto período de tiempo. Murria destaca que se podría paralizar las ciudades de Londres o Nueva York.

El accidente radioactivo de Goiana, Brasil

Sí hubo un escape de isótopos en una ciudad Brasileña de Goiana. El Instituto Goiano de Radioterapia IGR, una clínica privada localizada a un kilómetro al noroeste de Praça Cívica, fue abandonado en 1985. Una unidad de teleterapia, con cesio-137 en su interior, fue abandonada en el inmueble. A lo largo de los años siguientes, muchas personas sin hogar y chatarreros entraron en el edificio. El 13 de septiembre de 1987, dos hombres, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, encontraron el aparato deteleterapia y lo llevaron en carretilla a la casa de dos Santos Alves, a unos 600 metros del hospital abandonado. Allí desmantelaron el equipamiento, extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección. La radiación gamma emitida por la ventana de iridio de la cápsula provocó náuseas a los dos hombres tras un par de días, pero pensaron que se debía a algo que habían ingerido. La exposición ocasionó quemaduras por radiación en sus cuerpos, y uno de ellos tuvo que someterse posteriormente a la amputación de un brazo.

Alerta del FBI

El FBI alertó de que Irán estaría planeando atacar con drones California. También se habría detectado que está activando a sus "células durmientes" en Occidente. Además, la nueva amenaza de Mojtaba Jamenei ha aumentado la amenaza contra la población, ya que ha hablado de abrir "otros frentes" de batalla. El aviso ha activado las alertas en algunos países de Occidente como Alemania, que asegura que no hay alarma, pero sí prevención.

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