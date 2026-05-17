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El Gobierno italiano señala que el atacante de Módena tiene problemas mentales

El presidente de Italia, Sergio Matarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, han visitado a los heridos en el atropello masivo de ayer en Módena. Una mujer ha perdido las piernas.

Meloni y Matarella visitan a los heridos de Módena

El Gobierno italiano señala que el atacante de Módena tiene problemas mentales | Antena 3 Noticias

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Belén Montero
Publicado:

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, descarta la motivación terrorista en el atropello múltiple de este sábado en el centro de Módena, en el norte de Italia, en el que resultaron heridas ocho personas, cuatro de ellas de gravedad.

El conductor del vehículo, de 31 años, se lanzó a alta velocidad en una calle céntrica de Módena e hirió con un cuchillo al hombre que le consiguió detener mientras llegaba la policía. "Por el momento, parece que se relaciona principalmente con una situación de angustia psiquiátrica", explicó el ministro, que añadió que "es reconfortante saber que no tiene nada que ver con el terrorismo y que no se nos escapó nada desde el punto de vista de la prevención antiterrorista". El ministro del Interior italiano agregó que "el componente psiquiátrico es sin duda muy, muy evidente".

Según algunos medios, en los registros realizados en casa del atacante no se encontraron indicios de radicalización, ni tampoco en sus dispositivos electrónicos ni publicaciones en redes sociales.

Dos de los heridos están muy graves

De las ocho personas heridas en el atropello con fuga y apuñalamiento, cinco permanecen hospitalizadas en el Hospital Baggiovara de Módena y en el Hospital Maggiore de Bolonia, dos de ellas muy graves, mientras que tres ya han sido dadas de alta.

Los fiscales comunicaron que se le han imputado los delitos de intento de homicidio múltiple y apuñalamiento y que actuó "con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad".

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