Muere 'Gaspi', famoso youtuber que luchó en 'La Velada de Ibai', y el cantante Oliver Tree en el trágico choque de dos helicópteros en Brasil

'Gaspi', conocido youtuber argentino de 23 años que participó en 'La Velada del Año V' y estuvo en el podcast de Jordi Wild, ha fallecido este domingo junto a otras cinco personas, una de ellas el artista estadounidense Oliver Tree (32 años), en un múltiple accidente entre dos helicópteros. Entre los fallecidos también está el director de vídeos musicales Lucas Vignale.

'Gaspi', Oliver Tree y Lucas Vignale, entre los fallecidos

La colisión entre dos helicópteros este domingo dejó al menos seis personas fallecidas. Según fuentes oficiales, los hechos tuvieron lugar la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes (Rio de Janeiro, Brasil) y, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima mortal estaba en el segundo helicóptero que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Gaspi tenía 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos, tanto que en 2022 fue reconocido como 'Youtuber del Año'.

El fuego destruyó 20 automóviles eléctricos

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos 20 automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Además, el portavoz ha dado a conocer que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Conmoción entre los grandes youtubers españoles

Tras confirmarse el fallecimiento de 'Gaspi', Jordi Wild se ha pronunciado en sus redes sociales: "Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces", al igual que otros youtubers como Xokas y The Grefg.

Entre los mensajes más llamativos está el de Auron Play: "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio", dijo el youtuber en una historia en su perfil de Instagram.

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