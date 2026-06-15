Un puente, 40 metros de altura y un olvido mortal... Seis detenidos por la muerte de la joven que hizo puenting sin cuerda

María Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 21 años y este sábado perdió la vida tras precipitarse desde unos 40 metros de altura durante una actividad de salto extremo. Los hechos tuvieron lugar en el Puente del Esqueleto, en Limeira, en el estado brasileño de São Paulo. Según los primeros indicios, no se trata de un salto cualquiera, ya que la joven fue lanzada al vacío por tres técnicos sin que la cuerda estuviera conectada a su cuerpo.

El caso ha provocado una fuerte conmoción en Brasil, y ha causado mucho revuelo en las redes sociales tras hacerse viral. María Eduarda, estudiante de Educación Física y Gestión Deportiva, había viajado junto a su novio desde el municipio brasileño Jandira, su localidad natal, para participar en el evento de bungee jumping; una actividad en la que se realizaba un salto desde unos 40 metros y por la que pagó 180 reais (unos 30 euros).

En las imágenes difundidas del accidente se puede ver a tres instructores llevándola hasta el borde de la plataforma y lanzándola en posición horizontal. Segundos después, varios testigos que estaban filmando alertan de que la cuerda no estaba atada y se encontraba en el suelo de la estructura. Según la Policía Militar, el fallecimiento se produjo porque la empresa organizadora, "Entre Cuerdas", no aseguró correctamente la cuerda a la joven antes del salto. Tras el incidente, se alertó al servicio de ambulancias (SAMU), que confirmó el paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento en el lugar de los hechos. El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Médico Forense.

Su pareja, por su parte, con el que planeaba casarse, tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un shock al presenciar la caída de su pareja.

Seis detenidos

Después de los hechos, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización de la actividad. Según el medio local Migalhas, tres de los detenidos el sábado comparecieron ante el juez el domingo, en una audiencia celebrada por videoconferencia. Por el momento, permanecerán bajo custodia mientras se investiga el caso. El medio también ha dado a conocer que el incidente se investiga como homicidio doloso, situación en la que el autor priva de la vida a otra de manera consciente y voluntaria

El Ayuntamiento demandará por negligencia

Paralelamente, el Ayuntamiento de Limeira ha dado a conocer a través de un comunicado que demandará al Gobierno Federal por lo que ha cualificado como "negligencia". Aseguran que desde principios de 2025, la administración municipal venía adoptando medidas administrativas y exigiendo la actuación de los organismos federales responsables de la zona. En la nota, detallan que la tragedia ocurrida este sábado "hace que la persistencia de esta negligencia sea insostenible e inaceptable".

También se explica que la responsabilidad de la inspección, el mantenimiento y el control de acceso del Puente Esqueleto recae exclusivamente en el Gobierno Federal, y que la administración municipal y el Ayuntamiento, por iniciativa de la concejala Bruna Magalhães, ya habían enviado cartas oficiales a los organismos responsables exigiendo medidas de seguridad.

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