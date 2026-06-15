Se pronuncia la empresa que 'lanzó al vacío' a una joven que practicaba puenting: "No recordamos cuando se produjo el fallo"

La empresa que contrató la joven de 21 años fallecida haciendo 'puenting' en el Puente del Esqueleto en Limera, Sao Paulo, ha roto su silencio después de la tragedia y de que se desactivasen todas sus redes sociales tras lo ocurrido.

La muerte de la joven se produjo porque fue lanzada puente abajo sin que estuviera atada a la cuerda de seguridad que la tenía que sujetar justo antes de caer al suelo. La empresa, ya se ha pronunciado al respecto.

La empresa se pronuncia

La propia empresa ha confirmado que eran 'co-responsables' de realizar los controles de seguridad necesarios antes del salto. "No recuerdan" dónde ni cuándo se produjo el fallo al sujetar la cuerda, tampoco quién debería haberlas puesto.

Los tres arrestados han comparecido ante el juez y han sido identificados. Uno de ellos explicó que ninguno de los trabajadores en el momento del accidente, tenía las indicaciones de comprobar el arnés de seguridad y que lo suelen hacer "conjuntamente". Además, confesó a la policía que "no recordaba" quién era el responsable de las comprobaciones finales antes del salto.

Imágenes preocupantes antes del salto

En las historias que publicó la víctima antes del accidente, se podían observar algunos indicios que mostraban el riesgo de la actividad. Una señal de "peligro, riesgo de muerte" alertaba a la hora de realizar la actividad.

En las propias imágenes, se ve como dos hombres la lanzan al vacío y que solo llevaba puesto un casco, un arnés y que las cuerdas que debía llevar sujetas estaban en el suelo.

Varios trabajadores huyeron

Tras el impacto, varios trabajadores intentaron reanimarla y seis personas resultados heridas. Dos de ellas intentaron huir hacia el bosque y pudieron ser detenidas gracias al helicóptero de la Policía Militar brasileña. Según el informe preliminar de seguridad, las sujeciones y la fijación en el momento del lanzamiento no estaban realizadas correctamente.

Esto provocó que la mujer fuese lanzada al vacío sin ninguna protección.

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