José Antonio Gurpegui, sobre el acuerdo entre EEUU e Irán: "Los dos han perdido la guerra, el gran vencedor ha sido Israel"

El 19 de junio todo apunta a que se sellará el fin oficial del conflicto entre EEUU e Irán. Un punto final que tiene como ubicación un país europeo: Suiza.

Para el director del Instituto Franklin-UAH, José Antonio Gurpegui, se trata de un acuerdo de paz que cuenta con "matices" y del que "quedan muchas cosas por saber". Pero, a pesar de las inquietudes, considera que "tenemos que creerlo". Y es que no es la primera vez que se anuncia un presunto acuerdo entre ambos países y finalmente no llega a cerrarse.

"Quedan muchas cosas por saber del acuerdo"

Entre los factores que hacen dudar al profesor se encuentra el protagonista por excelencia de este conflicto. El estrecho de Ormuz y su control inquieta a Gurpegui, dado que Irán ha sido consciente en este tiempo de que es "uno de sus puntos fuertes".

Y, por otro lado, ligado también a este corredor, está la imposición del peaje que Irán reclamaba, pero a la que EE.UU. se opone porque incluso "contravenía las leyes internacionales", explicaba el director.

Catorce puntos recogidos en un memorándum, que habrá que esperar al próximo viernes para conocer y que, en principio, también revelarán qué va a ocurrir con los supuestos 500 kilos de uranio enriquecido.

Planteando todas estas cuestiones, Gurpegui deja claro que "ambos países han perdido la guerra". "El gran vencedor ha sido Israel, sin duda, porque fue quien inicio la guerra y arrastró a EE.UU.", manifestaba. Asimismo, ponía sobre la mesa la incipiente anexión de Gaza y Cisjordania para reforzar su creencia.

¿Qué ha cambiado desde las conversaciones de Ginebra?

En comparación a la situación de mediados de febrero, previa a la guerra en Irán, "ambos están en peor situación".

En cuanto a Trump, Gurpegui afirma que se ha minado su popularidad, pero a pesar de eso, "un 35, 1% de los estadounidenses siguen apoyándole". Algo que califica de "una presidencia sólida".

Del mismo modo, niega la victoria de los ayatolás y considera que este contexto "ha marcado el fin de su régimen a medio plazo".

Con este balance, el director Gurpegui considera que lo único que puede hacer "saltar por los aires el memorándum" sería Netanyahu y los ataques al Líbano. "La semana pasada Trump ya le llamó loco por boicotearle los memorándum", recordaba para indicar que ante el próximo ha de estar detrás el permiso del primer ministro israelí.

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