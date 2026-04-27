Guerra en Irán
Última hora de la guerra en Irán, en directo: Teherán fija "condiciones específicas" para continuar negociando el fin de la guerra con EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán. Sigue aquí el minuto a minuto de la guerra de Irán.
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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha cuestionado el compromiso de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a lo que consideró una "retórica amenazante" por parte de Washington. El líder de la Casa Blanca Donald Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.
El mandatario iraní hizo esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le agradeció por el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad. Pezeshkian dijo que las restricciones marítimas contra Irán, "junto con la retórica amenazante, han aumentado las dudas" sobre la voluntad de paz de Trump, que canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.
EEUU exige a Irán varias líneas rojas para seguir negociando
Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump exige congelar durante 20 años, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear.
Al ser preguntado el sábado sobre si se está planteando extender el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente el pasado martes, Trump aseguró que "ni siquiera" lo ha pensado.
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"Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo", añadió el republicano.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | El rey británico Carlos viaja a EEUU en un viaje ensombrecido por la guerra en Irán y intento de magnicidio
El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido llegan a Estados Unidos este lunes para una visita de cuatro días, un viaje que ha cobrado aún mayor relevancia tras el tiroteo ocurrido durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca y ante la tensión entre los dos estrechos aliados.
La visita de Estado, conmemora el 250.º aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos del dominio británico. Esta comienza con una reunión privada con el presidente Donald Trump e incluye un discurso ante el Congreso y una lujosa cena en la Casa Blanca.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Un astillero surcoreano afirma que la demanda de buques petroleros se ha visto gravemente afectada
El astillero surcoreano Hanwha Ocean afirma que la incertidumbre empresarial está aumentando debido a la caída de la demanda de buques comerciales como consecuencia de la guerra, con un aumento de las tarifas de transporte marítimo, algunos petroleros atrapados en el estrecho de Ormuz y el cierre continuo de esta importante vía marítima, según informó la compañía.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Al menos 14 muertos en ataques israelíes en Líbano
"Los ataques israelíes sobre el sur de Líbano han resultado hoy, 26 de abril, en la muerte de 14 personas, incluidos dos menores y dos mujeres, y 37 heridos, incluidas tres mujeres", ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad libanés, según su balance oficial publicado.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | El Ibex 35 sube un 0,12% en la apertura con el Brent a más de 107 dólares
El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,12%, lo que ha llevado al selectivo hasta los 17.712,9 puntos, en una jornada marcada por los precios del petróleo Brent, de referencia en Europa, que ya supera los 107 dólares por barril con una subida de más de un 2% en la apertura de las Bolsas europeas. Mientras, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 96 dólares, con un avance del 1,8%.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Irán reprocha a EEUU "enfoques erróneos y exigencias excesivas"
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha referido este lunes desde la ciudad rusa de San Petersburgo a sus encuentros "bilaterales" del fin de semana en Omán y Pakistán —en este caso, por partida doble—, destacando que "era necesario consultar y revisar la situación actual" con las autoridades de Islamabad, tras afear a Estados Unidos "enfoques erróneos y exigencias excesivas" en las negociaciones por el alto el fuego con Washington. "Ha habido novedades en las negociaciones, y los enfoques erróneos y las exigencias excesivas de Estados Unidos han impedido que la ronda anterior de conversaciones alcanzara sus objetivos, a pesar de los avances logrados.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Heridos cuatro soldados israelíes en un "accidente operativo"
El Ejército de Israel ha informado este lunes, a través de un comunicado en X, de que cuatro de sus soldados han resultado heridos, uno de ellos grave, en un "accidente operativo" ocurrido en una base militar en el sur del país.
Sin dar más información acerca del incidente y de su naturaleza, las FDI han señalado que los soldados heridos han sido evacuados de la base al hospital para recibir atención médica, una medida de la que "sus familias han sido notificadas".
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Cancelada la comparecencia de Netanyahu en el juicio contra él tras dos meses de parón por la guerra en Irán
La comparecencia que tenía previsto realizar este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio contra él por presunta corrupción ha sido cancelada a raíz de una petición de última hora presentada por sus abogados, después de un parón de más de dos meses en los procedimientos a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Macron considera inequívoca la cláusula de defensa mutua de la UE
El presidente de Francia, Emmanuel Macrón, afirmó que la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) es "inequívoca".
"Sobre el artículo 42, párrafo siete (...), sabemos que para nosotros es claro y no hay lugar para la interpretación ni la ambigüedad, si se me permite decirlo, en esta cláusula", señaló Macron durante una rueda de prensa en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.
El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia "con todos los medios a su alcance".
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Araqchí regresa a Pakistán para continuar las consultas sobre las negociaciones con EEUU
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha llegado a Islamabad de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, tras su visita a Omán.
Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | El presidente iraní pide reducir el consumo energético
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian,ha pedido a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.
“Atacaron nuestras infraestructuras y nos están cercando para generar insatisfacción popular y que la satisfacción actual se transforme en descontento”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.
El mandatario iraní dijo que la población no debe permitir que se creen las condiciones para la insatisfacción y llamó a reducir el consumo de electricidad y energía.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Primer ministro de Pakistán conmocionado por el tiroteo que obligó la evacuación de Trump
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que obligó la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que salió ileso del lugar, en Washintgon.
"Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente, ocurrido la noche del miércoles, de perturbador.
Sharif reaccionó minutos después de que Trump explicase en rueda de prensa cómo vivió la evacuación de la tradicional cena después de que un hombre fuera "interceptado" tras intentar traspasar la seguridad del evento armado con un arma larga.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Más de 2.500 personas han muerto en ataques de Israel en el Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán. Sigue aquí el minuto a minuto de la guerra de Irán.
"Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el avión presidencial, el Air Force One, para volar a Washington.
No obstante, Trump pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | El brent sube más del 1 % y supera los 107 dólares
Pese a la propuesta de negociación de Irán el barril de petróleo brent ha subido el 1,75 % este lunes, por encima de los 107 dólares. Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, una circunstancia que no ha ayudado a que se estabilicen los precios.
Según datos de mercado, el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, ha subido el 1,75 % a las 7 horas (5 GMT), hasta los 107,19 dólares en el mercado de futuros de Londres.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Las líneas rojas de Trump para negociar con Irán
Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear.
"Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo", declaró el republicano.
Última hora de la guerra en Irán, en directo | Trump revela una nueva oferta de negociación de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.
"Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", aseguraba el líder poco antes de abordar en Florida el avión presidencial, el Air Force One, para volar a Washington.
Las declaraciones se produjeron antes del tiroteo que se produjo en la Cena de Corresponsales en e que un ciudadano estadounidense intentó atentar contra el líder de la Casa Blanca.
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