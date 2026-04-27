Última hora de la guerra en Irán, en directo: Teherán fija "condiciones específicas" para continuar negociando el fin de la guerra con EEUU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha cuestionado el compromiso de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio debido a lo que consideró una "retórica amenazante" por parte de Washington. El líder de la Casa Blanca Donald Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

El mandatario iraní hizo esta declaración durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a quien le agradeció por el apoyo a las conversaciones de paz que se han celebrado en Islamabad. Pezeshkian dijo que las restricciones marítimas contra Irán, "junto con la retórica amenazante, han aumentado las dudas" sobre la voluntad de paz de Trump, que canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

EEUU exige a Irán varias líneas rojas para seguir negociando

Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump exige congelar durante 20 años, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear.

Al ser preguntado el sábado sobre si se está planteando extender el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente el pasado martes, Trump aseguró que "ni siquiera" lo ha pensado.

"Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo", añadió el republicano.