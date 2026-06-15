El Pentágono publica nuevos archivos sobre ovnis: "Es como si se movieran al unísono y en formación"

Por tercera vez, el Gobierno de Estados Unidos ha publicado, a través del Pentágono, documentos y vídeos que hacen referencia a avistamientos relacionados con ovnis, o fenómenos aéreos no identificados. El nuevo comunicado, lanzado este viernes, es el tercero de las publicaciones que la Administración Trump lleva realizando desde principios de mayo.

53 documentos y 10 imágenes de la CIA, el FBI, la NASA, el Departamento de Defensa y otras agencias no especificadas, junto con seis videos y tres grabaciones de audio de la NASA es todo lo que contiene este nuevo lote.

Una novedad respecto a las otras dos tandas de publicaciones es la inclusión de material recopilado por el FBI de otros testigos, ya no solo contiene archivos de origen militar.

En algunos de los archivos publicados, se hace referencia a una serie de sucesos ocurridos en el oeste de EE.UU. durante dos días de octubre de 2023. Fueron cinco agentes especiales de las fuerzas federales del orden quienes facilitaron sus testimonios a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, y cada relato aparece en estos documentos. "¿Estás viendo esto?", reaccionaba uno de ellos al ver orbes extraños en el horizonte que iluminaban el cielo.

interpretación artística de un incidente ocurrido en 2022. | FBI

Avistamientos de ciudadanos

Datado en octubre de 2024 y recogido por un ciudadano, uno de los videos muestra otro encuentro titulado 'Esferas sobre el estanque' grabado al noreste del país. Según describe el Pentágono, las imágenes reflejan "una fuente de luz bajo el horizonte que se asemejaba a una 'esfera de plasma' que cambiaba intermitentemente de forma y luminosidad, flotando sobre un estanque a una distancia estimada de 823 metros". EL FBI añadía al respecto que "la fuente de luz principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños y permaneció prácticamente inmóvil durante unos 45 minutos antes de desaparecer".

Otro vídeo, grabado por un testigo presencial en una zona cercana al anterior, muestra dos luces brillantes moviéndose por el cielo. Con fecha de julio de 2025 y título 'Avistamiento de la esfera del noreste', el FBI, que ha entrevistado a quienes los avistaron, informa que estas personas "describieron el movimiento de las esferas como silencioso y suave, y como si se movieran al unísono, como si volaran en formación o estuvieran unidas por un cable".

"Maniobraron con perfecta y fluida coordinación"

En referencia al avistamiento de los agentes federales, se ha podido conocer que uno de ellos declaró que todo comenzó con "luces extrañas que se movían en grupos a kilómetros de distancia", mientras que otro aseguró que unas luces rojas "aceleraron instantáneamente y maniobraron con perfecta y fluida coordinación hasta formar una formación horizontal".

Un segundo agente describió orbes más pequeños que "emergían de la luz naranja brillante más grande" en repetidas ocasiones. Y un tercero explicó que los orbes expulsados eran como "uvas saliendo disparadas de una pelota de baloncesto" y recordó que su compañero le preguntó: "¿Estás viendo esto?".

Panel asesor de la CIA

Asimismo, los documentos también incluyen información relativa a un panel convocado por la CIA en 1952 y 1953, denominado "Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados".

Según sus conclusiones, los platillos voladores no suponían una amenaza física y recomendaban una política oficial destinada a "desacreditar" el tema para "despojar al fenómeno ovni de su misterio". Además, este grupo advirtió que una "psicología nacional morbosa" en torno a los ovnis podría ser explotada por adversarios.

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