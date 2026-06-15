Arrestan 9 años después al hombre que empujó a una mujer contra un autobús en marcha

Un hombre que empujó contra un autobús en marcha a una mujer en Londres, ha tardado 9 años en ser identificado y arrestado. La mujer, pudo salvarse gracias a la rápida reacción del conductor que pudo dar un volantazo.

El hombre, iba corriendo por el puente cuando empujó a la mujer, no se conocían de nada y nueve años después han podido arrestarle. El medio, Daily Mail, ha dado los detalles del agresor.

Arrestado nueve años después

"Un banquero que dirige una entidad privada y que sirvió en el ejército, con el que participó en varios conflictos armados", asegura el medio citado. El arresto, nueve años más tarde, se produjo en su lujosa casa valorada en casi dos millones de euros en el oeste de Londres.

El agresor de 44 años ha sido detenido después de "casi" agotar todas las líneas de investigación policiales. En 2018, tras entrevistar a 50 testigos, la policía cerró el caso. La prueba más consistente se trataba de una imagen de una cámara callejera colocada en el puente de Putney.

Las imágenes del suceso

En el video se aprecia que el empujón se produce a las 7:40 de la mañana. Un hombre con pantalón corto oscuro y camiseta gris que está haciendo deporte se cruza con una mujer desconocida. En aquel entonces, tenía 33 años y en las imágenes se ve como la empuja hacia el autobús en marcha.

El chófer da un volantazo y consigue así esquivar el atropello, de no haberlo hecho, le hubiera aplastado la cabeza. El agresor tuvo la sangre fría de regresar al mismo puente y se encontró a la mujer que estaba siendo atendida.

En ese mismo momento, la mujer lo reconoció y comenzó a gritarle, pero él la ignoró y siguió corriendo. Las únicas pistas que se conocían era que se trataba de un hombre blanco, con pelo negro y complexión fuerte.

Hoy, sorprendentemente y cuando aquel suceso ya se había olvidado, el presunto agresor ha sido detenido. Según el Daily Mail, es un hombre "con vínculos con varias dinastías reales europeas, incluidos los Windsor", es consultor para varios clientes con altas fortunas y pasa por ser "simpático y popular con clientes y colegas".

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