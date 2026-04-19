Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán afirma que las negociaciones con EEUU han avanzado, pero el acuerdo “está lejos”
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio, y el cierre del estrecho de Ormuz.
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La situación en Oriente Próximo se ha vuelto a agravar después de que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo, tras una breve reapertura. La decisión pone en peligro el frágil alto el fuego de diez días y eleva la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.
En paralelo, el Gobierno iraní ha intensificado sus críticas contra la Unión Europea y su jefa de diplomacia, Kaja Kallas, acusándola de "hipocresía" por defender la libertad de navegación mientras, según Teherán, respalda indirectamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Irán sostiene que tiene derecho a controlar el paso marítimo si considera que se utiliza con fines militares en su contra.
3.500 fallecidos desde el inicio de la guerra
Sobre el terreno, el conflicto sigue dejando un alto número de víctimas. Las autoridades iraníes sitúan ya en cerca de 3.500 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva el pasado febrero, aunque otras fuentes ofrecen cifras inferiores. Mientras tanto, continúan los ataques y represalias entre las partes, sin avances significativos en las negociaciones.
Las conversaciones recientes entre Irán y Estados Unidos no han logrado desbloquear la situación, y aunque ambas partes han mostrado cierta disposición al diálogo, persisten importantes desacuerdos. Con este escenario, la tregua temporal sigue en riesgo y la incertidumbre crece tanto en la región como a nivel global.
Muere un soldado israelí en el sur del Líbano
El ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur del Líbano, convirtiéndose en la segunda víctima desde que comenzó el alto el fuego hace dos días.
"El sargento primero Lidor Porat, de 31 años, murió en combate en el sur del Líbano", ha informado el ejército israelí en un comunicado, al mismo tiempo que han anunciado que otros "nueve soldados han resultado heridos en el mismo incidente".
Las negociaciones entre Irán y EEUU avanzan, pero el acuerdo "está lejos"
Según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han avanzado, pero el acuerdo "aun está lejos".
"Hemos avanzado en las negociaciones, pero persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", ha reconocido.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. debe ganarse la confianza de Irán para avanzar en un acuerdo
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos debe "ganarse la confianza" si quiere avanzar hacia un acuerdo con Irán, y criticó el enfoque que considera unilateral por parte de Washington. Defendió una negociación gradual basada en la reciprocidad, señalando que cada compromiso asumido por Teherán debe tener una respuesta equivalente por parte estadounidense.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán acusa a la UE de "hipocresía" por exigir libre tránsito en Ormuz
Irán criticó duramente a la Unión Europea por pedir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin condiciones, acusándola de usar el derecho internacional de forma "instrumental" e "hipócrita". El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, cuestionó la credibilidad de Bruselas y denunció su supuesto doble rasero, al tiempo que defendió el derecho de Teherán a controlar el paso marítimo para evitar "ataques ilegales".
También responsabilizó a Estados Unidos de la situación actual y aseguró que el concepto de libre tránsito ha quedado desvirtuado. Las declaraciones llegan después de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtiera contra la imposición de peajes en Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Guterres condena ataque mortal contra cascos azules en Líbano
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó con firmeza el ataque en el sur de Líbano que causó la muerte de un casco azul francés y dejó a otros tres heridos. Según un comunicado difundido por su portavoz, "se trata del tercer incidente en cuestión de semanas en causar la muerte de cascos azules".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel demuele el sur de Líbano
El Ejército israelí llevó a cabo nuevas demoliciones este sábado, 18 de abril, en el sur de Líbano, una zona marcada por los enfrentamientos con Hezbolá. Según la agencia estatal libanesa, las explosiones se registraron en la localidad de Bint Jbeil y en otros puntos cercanos a la frontera, en lo que describen como una repetición de estas operaciones por parte de Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán impone peajes y control estricto en el estrecho de Ormuz
Irán ha endurecido las condiciones para que los buques crucen el estrecho de Ormuz, permitiendo solo el paso a embarcaciones comerciales sin vínculos con países considerados "hostiles". Desde el inicio del conflicto, Teherán obliga a seguir rutas supervisadas cercanas a su costa y a pasar por la isla de Larak, donde la Guardia Revolucionaria ha instalado un control. Allí, las autoridades pueden exigir pagos millonarios para autorizar la travesía, una práctica que, según el derecho internacional, es ilegal. El diputado Mahmoud Nabavian confirmó que este peaje continúa aplicándose.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán afirma que las negociaciones con EEUU han avanzado, pero el acuerdo "está lejos"
Según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han avanzado, pero el acuerdo "aun está lejos".
"Hemos avanzado en las negociaciones, pero persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", ha reconocido.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Los hutíes amenazan otra vez con el cierre del estrecho de Bab al Mandeb si Trump no levanta el bloqueo en Ormuz
El viceministro de Asuntos Exteriores del Gobierno hutí, Hussein al Ezzi, ha comunicado directamente a Donald Trump de que levante el cierre perimetral impuesto sobre el estrecho de Ormuz, porque "como Saná (los hutíes) decida cerrar la puerta de Bab al Mandeb, ni la humanidad entera será capaz de abrirla". También añadió: "Por lo tanto, lo mejor para Trump -y para el mundo cómplice- es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y demostrar el respeto que merecen los derechos de nuestro pueblo y nuestra nación".
El estrecho conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez.
Bab al Mandeb una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo y otros combustibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, así como mercancías con destino a Asia, incluido el petróleo ruso.
Última hora de la guerra de Irán en directo: 3.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva
La Fundación de Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán sitúa en torno a 3.500 el número de ciudadanos iraníes fallecidos, desde que comenzó la ofensiva el pasado 28 de febrero.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Muere un soldado israelí en el sur del Líbano
El ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur del Líbano, convirtiéndose en la segunda víctima desde que comenzó el alto el fuego hace dos días.
"El sargento primero Lidor Porat, de 31 años, murió en combate en el sur del Líbano", ha informado el ejército israelí en un comunicado, al mismo tiempo que han anunciado que otros "9 soldados han resultado heridos en el mismo incidente".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Varios cruceros cruzan el estrecho de Ormuz
Este sábado, varios cruceros sin pasajeros que permanecían atrapados en el golfo Pérsico desde el inicio de la guerra en Irán, atravesaron por primera vez el estrecho de Ormuz.
"El MSC Euribia zarpó de Dubái, cruzó el estrecho de Ormuz sin contratiempos y ahora se dirige al norte de Europa. La travesía se realizó en estrecha coordinación con las autoridades competentes", informaba MSC en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo del conflicto en Oriente Medio, tras el cierre del estrecho de Ormuz.
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