Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán afirma que las negociaciones con EEUU han avanzado, pero el acuerdo “está lejos”

La situación en Oriente Próximo se ha vuelto a agravar después de que Irán cerrara nuevamente el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo, tras una breve reapertura. La decisión pone en peligro el frágil alto el fuego de diez días y eleva la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.

En paralelo, el Gobierno iraní ha intensificado sus críticas contra la Unión Europea y su jefa de diplomacia, Kaja Kallas, acusándola de "hipocresía" por defender la libertad de navegación mientras, según Teherán, respalda indirectamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Irán sostiene que tiene derecho a controlar el paso marítimo si considera que se utiliza con fines militares en su contra.

3.500 fallecidos desde el inicio de la guerra

Sobre el terreno, el conflicto sigue dejando un alto número de víctimas. Las autoridades iraníes sitúan ya en cerca de 3.500 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva el pasado febrero, aunque otras fuentes ofrecen cifras inferiores. Mientras tanto, continúan los ataques y represalias entre las partes, sin avances significativos en las negociaciones.

Las conversaciones recientes entre Irán y Estados Unidos no han logrado desbloquear la situación, y aunque ambas partes han mostrado cierta disposición al diálogo, persisten importantes desacuerdos. Con este escenario, la tregua temporal sigue en riesgo y la incertidumbre crece tanto en la región como a nivel global.

Muere un soldado israelí en el sur del Líbano

El ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur del Líbano, convirtiéndose en la segunda víctima desde que comenzó el alto el fuego hace dos días.

"El sargento primero Lidor Porat, de 31 años, murió en combate en el sur del Líbano", ha informado el ejército israelí en un comunicado, al mismo tiempo que han anunciado que otros "nueve soldados han resultado heridos en el mismo incidente".

Las negociaciones entre Irán y EEUU avanzan, pero el acuerdo "está lejos"

Según ha afirmado el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han avanzado, pero el acuerdo "aun está lejos".

"Hemos avanzado en las negociaciones, pero persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse", ha reconocido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.