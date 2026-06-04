Este fue el primer viaje a España del Papa León XIV

El próximo sábado 6 de junio, el papa León XIV visitará España por primera vez como Pontífice. Estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona el 9 y 10 y finalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife los días 11 y 12 respectivamente.

Pero el primer viaje de la historia de Robert Prevost se retoma a 1982, cuando tenía 26 años y acababa de ser nombrado sacerdote. Ese verano recorrió la zona de Galicia en furgoneta durante mes y medio.

Primer viaje a España

Recién ordenado sacerdote y con 26 años, Robert Prevost, conocido oficialmente como el Papa León XIV, visitaba por primera vez España durante el verano de 1982. En una furgoneta y durante un mes y medio, Prevost viajó por España para conocer colegios, conventos y ciudades emblemáticas del país.

Uno de sus acompañantes que deja constancia del viaje que realizaron fue el profesor y sacerdote agustino Isaac González Marcos, que le acompañó por su recorrido en Galicia.

La primera parada fue Lugo, la catedral y su centro histórico, seguidamente la zona de Ferrol, algunas playas en las rías de Pontevedra y, por supuesto Santiago, donde posaron ante la Puerta Santa abierta junto a otros hermanos agustinos.

"No teníamos casa"

"Incluso nos dimos un baño en la ría de Pontevedra a pesar del agua fría", recuerda el sacerdote González. "Lamentablemente en Galicia no teníamos casa los agustinos, así que nos tocó tirar de tienda de campaña".

Luis Moráis, actual superior del colegio de los Agustinos en Calahorra, La Rioja, es otro de los testimonios presentes en la aventura inicial en España de Robert Prevost. Ambos convivieron de estudiantes en la misma casa de la orden agustina en Roma cuando todavía no eran sacerdotes.

Moráis le acompañó en varias etapas del viaje, se alojaron juntos unos día en Getxo, en casa de los padres de Moráis. También estuvieron en León, Salamanca y Segovia.

¿Por qué en Galicia?

Los vínculos gallegos de León XIV son más profundos de lo que puede pensar la gente. De acuerdo con una biografía reciente de Prevost, se citan varios archivos custodiados en la catedral de Santa María de Tui.

En dichos archivos se destaca que el actual papa, León XIV, tiene su línea materna con raíces en San Salvador de Torneiros, en O Porriño, Pontevedra. Además, de acuerdo a una investigación publicada en The New York Times, cuatro de sus tatarabuelos de undécima generación, figuran como hidalgos en el censo de Isla, localidad perteneciente al Ayuntamiento de Arnuero, en Cantabria.

Un primer viaje recién nombrado sacerdote por tierras 'familiares', que seguirá en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, ya como papa León XIV durante el mes de junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.