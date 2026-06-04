Preocupación en Francia: Desaparece una menor a puertas del colegio y el sospechoso es un conocido de la familia con antecedentes por abuso

La desaparición de Lyhanna Ramauy Bernard, una menor de 11 años, mantiene en vilo a la localidad francesa de Fleurance, situada a unos 80 kilómetros de Toulouse. La niña, de ojos marrones y 1,57 metros de altura, fue vista por última vez el pasado viernes al salir del colegio.

La investigación se centra actualmente en Jérôme Barella, un hombre de 41 años, conocido de la familia y padre de dos alumnas del mismo centro educativo. El sospechoso reconoce haber recogido a la menor de la escuela en su coche, aunque asegura que posteriormente la dejó en la piscina municipal de la localidad.

Investigado por abusar de una niña de 10 años

Mientras el pueblo entero de 6.000 habitantes participa en las labores de búsqueda y las fuerzas de seguridad rastrean las zonas boscosas próximas al lugar donde supuestamente fue vista por última vez, han salido a la luz antecedentes que aumentan la preocupación.

La Fiscalía de Toulouse confirmó que Barella había sido denunciado en 2025 por la madre de una niña de 10 años que afirmó haber sufrido una agresión sexual. Además, cinco años antes fue apartado de su puesto como técnico de mantenimiento en un instituto tras ser acusado de "comportamientos inapropiados" hacia una estudiante.

Aunque el detenido continúa defendiendo su inocencia, permanece en prisión provisional acusado del presunto "secuestro" de Lyhanna. La fiscal de Auch, Clémence Meyer, considera que sus declaraciones son "incoherentes e imprecisas" y sostiene que dispone de información clave sobre el paradero de la menor.

El hombre solía esperarla a la salida de la escuela

"Yo le dije a mi hija que no volviera a hablar con él y que no le viera", dijo Charly Rameau, madre de Lyhanna, en declaraciones a ICI Occitanie. Además, también comentó que la niña había asistido en varias ocasiones a fiestas organizadas en casa del sospechoso y, tras una de ellas, Lyhanna le contó que el hombre le había preparado una pizza especialmente para ella y que le había hecho cosquillas.

La madre asegura que entonces preguntó a su hija si había ocurrido algo más grave, pero la menor respondió negativamente y pareció no comprender la preocupación. Más tarde, la familia descubrió que el hombre solía esperarla a la salida del colegio y que le llevaba meriendas, entre otras cosas.

Estos testimonios han generado malestar entre los habitantes de Fleurance, que cuestionan por qué la investigación abierta por una presunta agresión sexual a otra menor no derivó en medidas preventivas más contundentes. Asimismo, la madre lamenta no haber prestado más atención a las señales.

Aumento de casos en Francia

El caso coincide con la publicación de un informe del Ministerio del Interior francés que alerta del aumento de las denominadas "desapariciones inquietantes" de menores. Durante el último año se registraron 1.629 casos de este tipo, un 18,6 % más que el año anterior.

Se trata de situaciones en las que la seguridad o la integridad física y psicológica de los menores puede estar en riesgo debido a posibles delitos sexuales, secuestros u otras circunstancias graves. Por primera vez, la mayoría de estos casos afectan a menores de 15 años.

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