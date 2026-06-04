Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Líbano

Muere un casco azul serbio de la FINUL y dos españoles resultan heridos en un ataque con morteros en el Líbano

Los españoles fueron atendidos en una base de la misión internacional.

Varios 'cascos azules' de Naciones Unidas en Líbano

Varios 'cascos azules' de Naciones Unidas en LíbanoEuropa Press

Publicidad

Un ataque con morteros en el sur del Líbano ha dejado un muerto y dos heridos. La persona fallecida es un soldado serbio que participa en la misión de paz de la ONU en el país de Oriente Medio (FINUL). Fue trasladado, gravemente herido, en un avión a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, pero falleció.

Además, dos de sus compañeros, de origen español, han resultado heridos tras el ataque con morteros contra la posición en la que se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun. Ambos sufrieron contusiones en el incidente y fueron atendidos en una base de la misión internacional.

El ataque ocurrió en la noche del miércoles, pero durante la mañana se produjo una explosión cerca de la base donde están desplegados los 650 militares españoles y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

UNIFIL avanza que se ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incidente e instan a las autoridades nacionales competentes a investigar los sucedido para así "llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar la responsabilidad penal".

Señalan que han detectado "un número cada vez mayor de trayectorias e impactos en el sur del Líbano", zanjando en que "la violencia debe cesar". Estos ataques constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra.

La misión ha transmitido a través de las redes sociales sus condolencias a los allegados de los fallecidos: "Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del cascos azules que perdió la vida al servicio de la paz. Nuestros pensamientos también están con la recuperación completa y rápida de los cascos azules heridos".

Desde el inicio 15 españoles muertos

El Ministerio de Defensa español también traslada su apoyo a los militares españoles tras el ataque y ánimo y solidaridad al contingente serbio. Así como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) manifestando su apoyo a los compañeros heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación, han expresado en un comunicado.

Desde septiembre de 2006 las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base 'Miguel de Cervantes', cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España.

En el Cuartel General de la misión en Nagoura también hay tropas españolas, que desde su inicio han fallecido 15 cascos azules españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vendedora de helados, soldado o feligresa: ¿Quién es la misteriosa mujer que se cuela en las apariciones públicas de Putin?

Imagen de los 'montajes' de Putin

Publicidad

Mundo

Varios 'cascos azules' de Naciones Unidas en Líbano

Muere un casco azul serbio de la FINUL y dos españoles resultan heridos en un ataque con morteros en el Líbano

Policía finlandesa.

Acusado un joven por abusar sexualmente de más de 360 niños y adolescentes

Imagen de archivo de una piscina

Muere a los 3 años la hija de la influencer 'La Negra del Swing' tras caer a una piscina: habría seguido a un gato

El actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' Nick Pasqual
EEUU

Condenado a más de 30 años de prisión el actor de 'Cómo conocí a vuestra madre' por intentar matar a su exnovia apuñalándola

El guante de Michael Jackson.
Artículo de coleccionista

Subastan por 113.737 euros un guante que Michael Jackson llevó en 1988

Imagen de archivo de un bombardeo en Líbano
Líbano-Israel

Líbano e Israel acuerdan un alto el fuego

La presión de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu hace efecto y en las últimas horas se ha conseguido un alto el fuego en Líbano. Este cese de hostilidades era el paso previo para llevar a buen puerto las negociaciones de Estados Unidos con Irán. La Casa Blanca cree que el fin de la guerra podría llegar este fin de semana.

Imagen de las manifestaciones por la muerte del joven Henry Nowak
Reino Unido

La muerte de un joven a manos de un hombre sij desata una oleada de protestas en Reino Unido

Los manifestantes han lanzado piedras, ladrillos o sillas contra la Policía británica. Once agentes han resultado heridos tras las protestas.

Irán bombardea el aeropuerto de Kuwait

EEUU e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el alto el fuego

valla de una cárcel en Suecia

Suecia se prepara para enviar a la cárcel a menores a partir de 13 años

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana

Matan a cuatro jornaleros al quemarlos vivos dentro de un coche

Publicidad