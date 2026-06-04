Muere un casco azul serbio de la FINUL y dos españoles resultan heridos en un ataque con morteros en el Líbano

Un ataque con morteros en el sur del Líbano ha dejado un muerto y dos heridos. La persona fallecida es un soldado serbio que participa en la misión de paz de la ONU en el país de Oriente Medio (FINUL). Fue trasladado, gravemente herido, en un avión a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, pero falleció.

Además, dos de sus compañeros, de origen español, han resultado heridos tras el ataque con morteros contra la posición en la que se encontraba en las inmediaciones de Marjayoun. Ambos sufrieron contusiones en el incidente y fueron atendidos en una base de la misión internacional.

El ataque ocurrió en la noche del miércoles, pero durante la mañana se produjo una explosión cerca de la base donde están desplegados los 650 militares españoles y la onda expansiva afectó a unos tejados, sin que se produjeran daños personales.

UNIFIL avanza que se ha iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incidente e instan a las autoridades nacionales competentes a investigar los sucedido para así "llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar la responsabilidad penal".

Señalan que han detectado "un número cada vez mayor de trayectorias e impactos en el sur del Líbano", zanjando en que "la violencia debe cesar". Estos ataques constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra.

La misión ha transmitido a través de las redes sociales sus condolencias a los allegados de los fallecidos: "Extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del cascos azules que perdió la vida al servicio de la paz. Nuestros pensamientos también están con la recuperación completa y rápida de los cascos azules heridos".

Desde el inicio 15 españoles muertos

El Ministerio de Defensa español también traslada su apoyo a los militares españoles tras el ataque y ánimo y solidaridad al contingente serbio. Así como la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) manifestando su apoyo a los compañeros heridos, a los que ha deseado una pronta recuperación, han expresado en un comunicado.

Desde septiembre de 2006 las Fuerzas Armadas españolas se encuentran desplegadas en Líbano y el grueso del contingente está integrado en la operación Libre Hidalgo, que se encuentra en la base 'Miguel de Cervantes', cerca de Marjayoun, donde está el Cuartel General del sector este, liderado por España.

En el Cuartel General de la misión en Nagoura también hay tropas españolas, que desde su inicio han fallecido 15 cascos azules españoles.

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