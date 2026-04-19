Netanyahu da la bienvenida al "gran amigo del Estado de Israel", Javier Milei

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado la bienvenida al país al presidente de Argetina, Javier Milei en una nueva visita oficial a Israel. Se trata de su tercer viaje a ese país, en el que participará de los actos por el Día de la Independencia israelí y recibirá un reconocimiento por su apoyo durante el conflicto en Medio Oriente.

A través de una publicación en X, Netanyahu se ha dirigido al mandatario argentino: "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina, un gran amigo del Estado de Israel".

Israel carga contra Sánchez por la propuesta para romper el acuerdo de asociación con la UE

Israel respondió rápidamente a la propuesta anunciada por Pedro Sánchez, afirmando en la red social X que no tiene nada contra los ciudadanos españoles, sino contra lo que considera un "doble rasero" del Gobierno.

La reacción llegó pocas horas después de que el presidente español anunciara en un acto en Huelva que España propondrá en Bruselas romper el acuerdo de asociación entre la UE e Israel, alegando violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Las tensiones no son nuevas: en el último mes, Israel ya había criticado a España por su postura respecto a conflictos como Irán o el sur del Líbano. El 10 de abril, además, vetó a representantes españoles en un organismo internacional de supervisión del alto el fuego en Gaza, acusándolos de parcialidad.

Este episodio se suma al deterioro diplomático entre ambos países desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí en Gaza, muy cuestionada por el Gobierno español. Hace un mes, España también relevó a su embajadora en Israel, rebajando el nivel de representación diplomática entre ambos Estados.