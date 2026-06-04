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Al menos cuatro muertos tras estrellarse una avioneta en Croacia

Los servicios de emergencia, policía y bomberos se encuentran en el lugar del incidente.

Ambulancia

Ambulancia Archivo

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En una de las zonas turísticas estivales más visitadas del país varias personas han muerto tras estrellarse una avioneta, según ha informado la agencia estatal de noticias Hina. En estos momentos los servicios de emergencia, policía y bomberos se encuentran en el lugar del incidente.

A las 11:15 hora local, la policía recibió una alerta a la que acudieron inmediatamente a una extensión de terreno deshabitada en el límite entre la ciudad de Pula y el municipio de Medulin, en la región de Istria, al noroeste de Croacia, cerca del aeródromo deportivo de la localidad siete bomberos y tres camiones de bomberos del Departamento de Bomberos Públicos de Pula fueron enviados al lugar. Además de tres equipos médicos de emergencia, un equipo médico en helicóptero y miembros del Ministerio del Interior.

"Extraoficialmente, se han reportado cuatro muertos y se sigue buscando a otras dos personas", detalló la emisora regional croata N1, mientras que fuentes del Instituto Regional de Medicina de Emergencia confirmaron al portal de noticias Index que el número de víctimas mortales confirmadas hasta el momento es de cuatro.

La policía ha asegurado que en el avión iban cuatro personas y niega que se estuviera buscando a dos personas.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Públicos de Pula, confirmó a N1, Ivica Rojnić, ha explicado que "el perímetro está cerrado, no hay acceso, no existe ninguna amenaza de peligro, estamos a la espera de una investigación y de las medidas que se tomen".

Antes de perder el control y estrellarse contra el suelo, la avioneta habría realizado movimientos en espiral sobre un vertedero, según algunos testigos. Tras el gran impacto la aeronave se partió en dos.

El vehículo aéreo habría partido de Austria sin haber avisado de su plan de vuelo a las autoridades croatas, según el portal de noticias, añadiendo que se baraja que todas las víctimas son de nacionalidad extranjera.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el accidente y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

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