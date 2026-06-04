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Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', un año después de la muerte de su marido

Muere la artista de origen iraní, galardonada en 2024 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ha fallecido "de tristeza" tras la muerte de su marido, según ha anunciado su familia.

Marjane Satrapi, autora del cómic 'Persépolis' y premio Princesa de Comunicación y Humanidades.

Marjane Satrapi, autora del cómic 'Persépolis' y premio Princesa de Comunicación y Humanidades.Getty Images

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Anna Martín
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Este jueves se ha conocido la muerte, a los 56 años, de la artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', una de las novelas gráficas más leídas de la historia, que cuenta la revolución islámica iraní vista desde los ojos de una niña.

"Ha muerto de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", informaba la familia de Satrapi a la agencia francesa AFP, confirmando así la noticia. Por el momento, no se conocen más detalles.

El marido de la artista, el productor, actor y guionista Mattias Ripa falleció el 8 de abril de 2025. Ahora, un año después lo hace su esposa.

Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado destacó su figura como "un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres", la calificó como "una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones" y recordó que en "Persépolis plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador".

Sus obras siempre fueron reivindicativas. Su último libro 'Mujer. Vida. Libertad', publicado en 2023, tras años alejada del cómic, es una obra colectiva de no ficción que conmemora el inicio de la revolución del velo en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, una mujer iraní de origen kurdo a quien la policía religiosa islámica arrestó y torturó por no usar su hiyab correctamente.

Su denuncia constante al régimen iraní

Satrapi, nacida en Rasht, Irán, se instaló en Francia en 1994, tras salir de su país para estudiar en Europa porque sus padres querían que se formara lejos de la opresión del régimen, el cual nunca ha perdido la ocasión de denunciar, tanto en sus obras, como en sus discursos.

Muchos lectores que desconocían la realidad de Irán, se adentraron de pleno en ella con los cómics de Satrapi. Empezando por 'Persépolis', una historia convertida ya en un clásico a la que siguieron tres volúmenes más y que fue galardonada con un premio en el Festival Internacional de Cómic de Angoulême en 2001. Seis años más tarde, en 2007, fue ella misma quien la adaptó al cine junto al cineasta Vincent Paronnaud. El filme obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes ese mismo año.

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