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Roban el plátano de los seis millones de dólares en una exposición de Pompidou-Metz

El centro ya ha reemplazado el producto y ha anunciado que denunciará el robo del plátano más caro del mundo. Formaba parte de la obra 'Comedian', que fue objeto de vandalismo el pasado sábado.

Imagen de la obra 'Comedian' de Maurizio Cattelan

Imagen de la obra 'Comedian' de Maurizio CattelanEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Alguien ha robado el plátano más caro del mundo del centro Pompidou-Metz de Francia, donde tenía lugar la exposición 'Domingo sin fin'. Se trata de una obra de arte denominada 'Comedian' e ideada en 2019 por el artista italiano Maurizio Cattelan.

El plátano de los seis millones

Un plátano pegado a una pared blanca con una cinta adhesiva gris cuyo valor ascendió a los 6,2 millones de dólares en 2024, cuando fue adquirido en una subasta por Justin Sun, fundador de una plataforma de criptomonedas.

Fallo de seguridad

El alto valor de la obra no recae en el propio plátano, sino en lo que representa. Fue un vigilante de seguridad quien dio la voz de alarma al percatarse de que faltaba la fruta.

El centro Pompidou-Metz, que ya ha reemplazado el producto por otro, ha anunciado que denunciará el robo que tuvo lugar el pasado sábado, confirmando que se produjo un fallo en la seguridad durante la exposición.

La institución ha condenado un robo que atenta "contra el debido respeto a las obras expuestas y priva temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la exposición".

Otros incidentes similares

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo, ya que en 2025, un visitante se comió literalmente la obra.

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