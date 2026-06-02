Un hombre mata a seis personas en un tiroteo "con vínculo doméstico" y después se suicida

Un hombre armado ha matado a seis personas en la ciudad de Muscatine, en el estado de Iowa, Estados Unidos, y después se ha quitado la vida, según informó la policía local este lunes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas serían familiares del atacante y el suceso estaría relacionado con "un vínculo doméstico", aunque las autoridades no han ofrecido más detalles sobre la naturaleza de esa relación.

Cuatro de las víctimas fueron encontradas con heridas de bala en un mismo edificio, donde los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento. Las otras dos personas fueron halladas sin vida en lugares distintos de la ciudad, también con impactos de arma de fuego.

El sospechoso fue localizado después de haberse disparado a sí mismo. Los equipos de emergencia intentaron asistirle, pero no pudieron evitar su muerte.

Según el comunicado policial, el tiroteo ocurrió poco después del mediodía. Las autoridades señalaron que "la investigación sigue en curso. Los detectives continúan procesando las múltiples escenas del crimen y realizando entrevistas".

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